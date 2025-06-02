Практика судов
  1. В Украине

Можно ли заключать гражданско-правовые договоры с водителями — разъяснение Гоструда

22:18, 2 июня 2025
Автомобильный перевозчик для перевозок обязан заключать с водителями трудовые договоры, а не договоры гражданско-правового характера.
Можно ли заключать гражданско-правовые договоры с водителями — разъяснение Гоструда
Фото: unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, можно ли с водителями транспортных средств заключать договоры гражданско-правового характера.

Согласно части 1 статьи 1 Закона Украины «Об автомобильном транспорте» от 5 апреля 2001 года № 2344-III, автомобильным перевозчиком считается физическое или юридическое лицо, которое осуществляет на коммерческой основе или за собственные средства перевозку пассажиров или грузов транспортными средствами.

Согласно статье 16 этого Закона, к персоналу автомобильного транспорта относятся работники, которые непосредственно предоставляют услуги по перевозке пассажиров или грузов, выполняют работы по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, а также предоставляют вспомогательные услуги, связанные с перевозками.

Трудовые отношения с таким персоналом регулируются трудовым законодательством, включая положения о трудовой дисциплине и правила внутреннего трудового распорядка.

В статье 18 указано, что с целью организации безопасного труда и эффективного контроля за работой водителей транспортных средств перевозчики обязаны:

  • организовывать работу водителей, определять режимы их труда и отдыха в соответствии с требованиями законодательства;
  • обеспечивать соблюдение требований законодательства по вопросам охраны труда;
  • организовывать и контролировать своевременное прохождение водителями медицинских осмотров;
  • обеспечивать работников надлежащими санитарно-бытовыми условиями.

Контроль за работой водителей должен обеспечивать надлежащее выполнение ими служебных обязанностей, включая соблюдение режимов труда и отдыха, а также требований трудового законодательства.

Следовательно, автомобильный перевозчик для осуществления перевозок обязан заключать с водителями трудовые договоры, а не договоры гражданско-правового характера.

В то же время часть 1 статьи 1 Закона № 2344 определяет понятие автомобильного самозанятого перевозчика — это физическое лицо-предприниматель, которое осуществляет перевозку пассажиров на такси на коммерческой основе или за собственные средства без привлечения наемных водителей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

водительские права Гоструда авто автомобиль трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кто из кандидатов в апелляционные административные суды удачно прошел пленарное заседание ВККС – известны фамилии

Два кандидата смогли преодолеть негативное заключение ОСД, а еще двое – нет.

Подготовку будут проходить и мужчины, и женщины – Верещук сообщила о внесении в парламент законопроекта о национальном сопротивлении

Как отметила Ирина Верещук, подготовка к национальному сопротивлению будет проходить как добровольно, так и в рамках образовательных программ.

Ответственность судьи за принятое им судебное решение

ВСП стоит изменить подходы к рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей за принятые ими решения, во-первых, унифицировав свою дисциплинарную практику, во-вторых, перестав «видеть» чуть ли не в каждой дисциплинарной жалобе лишь «несогласие с судебным решением» — д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Депутаты так и не выполнили норму закона о бюджете относительно доплат судьям местных судов – Совет судей решил обратиться к парламенту

Норме закона о бюджете относительно доплат судьям первой инстанции исполнилось полгода, но законопроект об этих доплатах до сих пор не принят.

Совет судей обратился к Президенту относительно подписания закона о реформе оплаты труда госслужащих

Принятый закон о реформе оплаты труда государственных служащих был направлен на подпись Владимиру Зеленскому еще 17 марта – планировалось, что он вступит в силу с 1 апреля и позволит несколько повысить зарплаты в аппаратах судов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Марчак
    Віталій Марчак
    голова Чернівецького апеляційного суду
  • Ігор Залімський
    Ігор Залімський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду