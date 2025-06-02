Можно ли заключать гражданско-правовые договоры с водителями — разъяснение Гоструда

Автомобильный перевозчик для перевозок обязан заключать с водителями трудовые договоры, а не договоры гражданско-правового характера.

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Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, можно ли с водителями транспортных средств заключать договоры гражданско-правового характера.

Согласно части 1 статьи 1 Закона Украины «Об автомобильном транспорте» от 5 апреля 2001 года № 2344-III, автомобильным перевозчиком считается физическое или юридическое лицо, которое осуществляет на коммерческой основе или за собственные средства перевозку пассажиров или грузов транспортными средствами.

Согласно статье 16 этого Закона, к персоналу автомобильного транспорта относятся работники, которые непосредственно предоставляют услуги по перевозке пассажиров или грузов, выполняют работы по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, а также предоставляют вспомогательные услуги, связанные с перевозками.

Трудовые отношения с таким персоналом регулируются трудовым законодательством, включая положения о трудовой дисциплине и правила внутреннего трудового распорядка.

В статье 18 указано, что с целью организации безопасного труда и эффективного контроля за работой водителей транспортных средств перевозчики обязаны:

организовывать работу водителей, определять режимы их труда и отдыха в соответствии с требованиями законодательства;

обеспечивать соблюдение требований законодательства по вопросам охраны труда;

организовывать и контролировать своевременное прохождение водителями медицинских осмотров;

обеспечивать работников надлежащими санитарно-бытовыми условиями.

Контроль за работой водителей должен обеспечивать надлежащее выполнение ими служебных обязанностей, включая соблюдение режимов труда и отдыха, а также требований трудового законодательства.

Следовательно, автомобильный перевозчик для осуществления перевозок обязан заключать с водителями трудовые договоры, а не договоры гражданско-правового характера.

В то же время часть 1 статьи 1 Закона № 2344 определяет понятие автомобильного самозанятого перевозчика — это физическое лицо-предприниматель, которое осуществляет перевозку пассажиров на такси на коммерческой основе или за собственные средства без привлечения наемных водителей.

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