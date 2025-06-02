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Большая Палата ВС подтвердила законность действий Минюста по переходу имущества запрещенной Компартии в госсобственность

15:48, 2 июня 2025
Большая Палата Верховного Суда признала, что КПУ действовала с нарушением общественного порядка, поскольку заключила договор в нарушение закона «О политических партиях в Украине».
Большая Палата ВС подтвердила законность действий Минюста по переходу имущества запрещенной Компартии в госсобственность
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Большая Палата Верховного Суда подтвердила правомерность требований Министерства юстиции Украины по делу, связанному с передачей имущества запрещенной политической партии в собственность государства. В решении указано, что выбранный Минюстом способ — отмена регистрации прав на имущество запрещенной Коммунистической партии Украины — является законным. Об этом сообщил официальный сайт Министерства юстиции.

Соответствующее решение касалось иска Минюста к Благотворительной организации «Благотворительный фонд «Возрождение Хмельнитчины» и КПУ о признании недействительным договора дарения нежилого помещения площадью более 607,7 м² в городе Хмельницкий, заключенного в августе 2014 года. Указанное имущество было передано от КПУ вышеуказанной организации после того, как Минюст обратился в суд с иском о запрете деятельности партии.

В своем решении Большая Палата Верховного Суда признала: КПУ действовала с нарушением общественного порядка, поскольку заключила договор вопреки Закону Украины «О политических партиях в Украине». Такое соглашение нарушает интересы государства и, следовательно, является ничтожным — то есть не имеющим юридической силы с момента заключения.

Суд также подтвердил, что Минюст, действуя в рамках предусмотренных законом полномочий, имеет право обращаться в суд с требованиями об аннулировании регистрации права собственности на незаконно переданное имущество. Такой механизм является эффективным способом защиты прав и интересов государства.

«Решение Верховного Суда имеет прецедентное значение — его выводы подлежат учету другими судами при рассмотрении аналогичных дел по оспариванию незаконного отчуждения имущества.

Министерство юстиции продолжает предпринимать правовые меры для возврата имущества запрещенной Коммунистической партии Украины в собственность государства. В 2023 году Минюст подал 123 иска о признании недействительными договоров дарения имущества, заключенных КПУ или ее структурными образованиями, и об отмене регистрации прав новых владельцев», — добавили в Минюсте.

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