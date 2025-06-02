Велика Палата ВС підтвердила правомірність дій Мін’юсту щодо переходу майна забороненої Компартії у держвласність

Велика Палата Верховного Суду визнала, що КПУ діяла з порушенням публічного порядку, оскільки уклала договір всупереч закону «Про політичні партії в Україні».

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Велика Палата Верховного Суду підтвердила правомірність вимог Міністерства юстиції України у справі, пов’язаній із передачею майна забороненої політичної партії у власність держави. У рішенні зазначено, що обраний Мін’юстом спосіб — скасування реєстрації прав на майно забороненої Комуністичної партії України — є законним. Про це повідомив офіційний сайт Міністерства Юстиції.

Відповідне рішення стосувалося справи за позовом Мін’юсту до Благодійної організації «Благодійний фонд “Відродження Хмельниччини”» та КПУ про визнання недійсним договору дарування нежитлового приміщення площею понад 607,7 м² у місті Хмельницькому, укладеного в серпні 2014 року. Зазначене майно було передане від КПУ до згаданої організації після того, як Мін’юст звернувся до суду з позовом про заборону діяльності партії.

У своєму рішенні Велика Палата Верховного Суду визнала: КПУ діяла з порушенням публічного порядку, оскільки уклала договір всупереч Закону України «Про політичні партії в Україні». Така угода порушує інтереси держави, а тому є нікчемною — тобто такою, що не має юридичної сили від моменту укладення.

Суд також підтвердив, що Мін’юст, діючи в межах визначених законом повноважень, має право звертатися до суду з вимогами про скасування реєстрації права власності на незаконно передане майно. Такий механізм є ефективним способом захисту прав та інтересів держави.

«Рішення Верховного Суду має прецедентне значення — його висновки підлягають врахуванню іншими судами під час розгляду аналогічних справ щодо оскарження незаконного відчуження майна.

Міністерство юстиції продовжує вживати правових заходів для повернення майна забороненої Комуністичної партії України у власність держави. У 2023 році Мін’юст подав 123 позови щодо визнання недійсними договорів дарування майна, укладених КПУ або її структурними утвореннями, та скасування реєстрації прав нових власників», - додали у Мін’юсті.

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