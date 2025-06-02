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На Сумщині жінка кинула гранату в кафе, бо «відпочивати зараз — не на часі»

22:54, 2 червня 2025
Жінка прийшла з гранатою до кафе, погрожувала відвідувачам і жбурнула вибухівку, яка не здетонувала.
На Сумщині жінка кинула гранату в кафе, бо «відпочивати зараз — не на часі»
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На Сумщині судитимуть жінку, яка кинула гранату на території кафе. Про це повідомляє поліція регіону.

Як встановили правоохоронці, 51-річна мешканка одного з населених пунктів поблизу Охтирки на початку квітня прийшла до місцевого кафе з ручною гранатою.

Обурившись тим, що, на її думку, «відпочивати зараз — не на часі», вона вирішила «з’ясувати стосунки» з відвідувачами закладу. Із собою жінка взяла вибуховий предмет, який попередньо знайшла в одному з гаражних кооперативів.

Так, у приміщенні закладу вона почала погрожувати гостям і працівникам, після чого кинула гранату на території кафе. На щастя, вибух не відбувся.

Правоохоронці оперативно прибули на місце події, вилучили предмет, який, згідно з висновком експертизи, є осколковою ручною гранатою. Жінку затримали в процесуальному порядку.

Наразі досудове розслідування завершено. За процесуального керівництва прокуратури обвинувальний акт скеровано до суду. Їй інкримінують ч. 4 ст. 296 («Хуліганство») та ч. 1 ст. 263 («Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами») Кримінального кодексу України.

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Суми граната боєприпаси

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