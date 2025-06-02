На Сумщине женщина бросила гранату в кафе, потому что «отдыхать сейчас — не время»

Женщина пришла в кафе с гранатой, угрожала посетителям и бросила взрывное устройство, которое не сдетонировало.

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В Сумской области будут судить женщину, которая бросила гранату на территории кафе. Об этом сообщает полиция региона.

Как установили правоохранители, 51-летняя жительница одного из населенных пунктов возле Ахтырки в начале апреля пришла в местное кафе с ручной гранатой.

Возмутившись тем, что, по ее мнению, «отдыхать сейчас — не время», она решила «разобраться» с посетителями заведения. С собой женщина взяла взрывное устройство, которое предварительно нашла в одном из гаражных кооперативов.

В помещении заведения она начала угрожать гостям и работникам, после чего бросила гранату на территории кафе. К счастью, взрыва не произошло.

Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия, изъяли предмет, который, согласно заключению экспертизы, является осколочной ручной гранатой. Женщину задержали в процессуальном порядке.

На данный момент досудебное расследование завершено. Под процессуальным руководством прокуратуры обвинительный акт направлен в суд. Ей инкриминируют ч. 4 ст. 296 («Хулиганство») и ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины.

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