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У Києві на вокзалі помітили перелякану лисицю – відео

09:08, 20 червня 2025
На столичному залізничному вокзалі несподівано з’явилась дика лисиця.
У Києві на вокзалі помітили перелякану лисицю – відео
Джерело ілюстративного зображення: Big Kyiv/Дмитро Вишневський
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У Києві помітили лисицю, яка випадково опинилася на столичному залізничному вокзалі.

Як вона туди попала – невідомо, але люди поширюють відео, як хвостата руда біжить і шукає кудись дорогу.

Зазначимо, що лише нещодавно, зранку 19 червня в одному з районів Києва помітили лося. Він біг по дорозі серед автівок.

А у Дарницькому районі Києва на озері Лебедине, розташованому між проспектом Бажана та вулицею Кошиця, місцеві жителі зафіксували незвичайного гостя — бобра.

За словами директора Одеського зоопарку Ігора Білякова, звичайна лисиця – це вид-космополіт, його ареал дуже широкий. Вид надзвичайно пластичний, лисиця населяє різноманітні біотопи, успішно пристосовується до дуже широкого спектра умов.

Як зазначає Біляков, в Україні, як і в багатьох країнах світу, лисиця освоює території міст, в тому числі й великих. За словами директора зоопарку, в Одесі, наприклад, цей процес почався більше десятка років тому, а в останні декілька років цих звірів стає більше, і наразі зустріти лисицю в місті вже не є якоюсь рідкістю.

«Друзі, хочу попросити вас про дві речі. Перше – якщо ви побачили лисицю, не треба лякатися. Звісно, лисиці переносять сказ, і про це необхідно не забувати, але якщо побачили руду у місті, це не означає, що вона хвора, вона просто тут живе. Друге – не годуйте лисиць», - каже Біляков.

Він пояснює, що такі годування лисиць завдають їм страшної шкоди, адже ламається природна поведінка звіра, втрачаються навички. Тварина починає шукати контакту з людьми, а це дуже погано і небезпечно для неї. Для лисиці, навіть яка живе у місті, необхідно залишатися диким звіром, зі здоровими інстинктами.

«Повірте, ця розумниця з успіхом сама про себе подбає. Тож не годуйте лисичку і не контактуйте з нею. Просто дивіться очима», - порадив фахівець.

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Київ тварини

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