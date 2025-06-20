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Під завалами будинку у Києві знайшли кота, який провів там декілька днів — фото

13:56, 20 червня 2025
Кота відвезли в лікарню, де йому встановили декілька діагнозів.
Під завалами будинку у Києві знайшли кота, який провів там декілька днів — фото
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Обстріли Києва в ніч на 17 червня спричинили страшні наслідки не лише для людей, а й для тварин.

Представники ДТЕК Київські електромережі знайшли під завалами кота, який провів під руїнами декілька днів.

«Четвер. Київ ще дихає пилом після обстрілу. Ми працюємо серед уламків: кабелі, бетон, пил… І раптом — ледь помітний рух у кутку. Жива. Киця.

Обгоріла шерсть, тремтіння всім тілом, очі — як всесвіт страху. Вона провела під завалами кілька днів. У темряві. Серед вибухів. Одна. Ми намагались її дістати — обережно, крок за кроком. Але вона вирвалась. Побігла. Далеко, щосили. Стрес, інстинкт, життя», — розповіли в ДТЕК.

Згодом стало відомо, що тварину знайшли і відвезли в лікарню.

Наразі коту встановили декілька діагнозів: інтоксикація на фоні опіків 1−2 ступенів, травма хвоста з травматичною ампутацією, загроза опікового шоку, парез сечового міхура, токсичний гепатит, ниркова недостатність під питанням.

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Київ

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