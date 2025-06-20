Под завалами дома в Киеве нашли кота, который провел там несколько дней — фото

Кота отвезли в больницу, где ему поставили несколько диагнозов.

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Обстрелы Киева в ночь на 17 июня принесли ужасные последствия не только для людей, но и для животных.

Представители ДТЭК Киевские электросети нашли под завалами кота, который провел под руинами несколько дней.

«Четверг. Киев еще дышит пылью после обстрела. Мы работаем среди обломков: кабели, бетон, пыль… И вдруг — едва заметное движение в углу. Жива. Кошка.

Обгоревшая шерсть, дрожь всем телом, глаза — как вселенная страха. Она провела под завалами несколько дней. В темноте. Среди взрывов. Одна. Мы пытались ее достать — осторожно, шаг за шагом. Но она вырвалась. Побежала. Далеко, изо всех сил. Стресс, инстинкт, жизнь», — рассказали в ДТЭК.

Позже стало известно, что животное нашли и отвезли в ветеринарную клинику.

На данный момент у кошки диагностированы: интоксикация на фоне ожогов 1–2 степени, травма хвоста с травматической ампутацией, угроза ожогового шока, парез мочевого пузыря, токсический гепатит, почечная недостаточность под вопросом.

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