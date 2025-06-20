Женщину восстановили в должности из-за нарушений при сокращении: решение апелляционного суда

Херсонский апелляционный суд признал незаконным приказ об увольнении работника и восстановил ее в должности.

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Херсонский апелляционный суд удовлетворил иск женщины, которая оспаривала свое увольнение с частного предприятия. Она требовала восстановления в должности и взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула.

Истец считала свое увольнение с должности в связи с сокращением численности штата работников незаконным, совершенным с нарушением процедуры сокращения и действующего трудового законодательства Украины в целом.

Она утверждала, что ей не были предложены другие вакантные должности, которые имелись у ответчика, при этом сокращение штата было произведено без объективных оснований. В связи с этим она просила суд восстановить ее в должности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам с момента незаконного увольнения и взыскать с ответчика средний заработок за время вынужденного прогула с 13.07.2021 года по день восстановления на работе.

Определением суда первой инстанции исковое заявление было возвращено истцу по причине невыполнения требований определения об уплате судебного сбора за подачу иска, содержащего требования о восстановлении на работе (неимущественное требование) и взыскании среднего заработка (имущественное требование). Постановлением Херсонского апелляционного суда апелляционная жалоба удовлетворена частично, определение суда первой инстанции в части требований о восстановлении на работе отменено, дело в этой части направлено на продолжение рассмотрения в суд первой инстанции. В остальной части иска (о взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула) определение оставлено без изменений.

Судом первой инстанции исковые требования были удовлетворены.

Однако коллегия судей Херсонского апелляционного суда по делу № 766/13733/21 учла обоснованные доводы апелляционной жалобы в части рассмотрения дела и принятия решения судом первой инстанции без надлежащего уведомления ответчика и пришла к выводу, что обжалуемое решение подлежит отмене.

Суд установил, что стороны находились в трудовых правоотношениях, истец работала на должности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам в частном предприятии. В связи с рационализацией штатной структуры были внесены изменения в штатное расписание, а именно — исключено 6 должностей. Предприятие дважды уведомляло истца о сокращении штата и предупреждало о ее увольнении, предлагались переводы на другие вакантные должности, такие как продавец продовольственных товаров, кладовщик, однако истец не согласилась. В третий раз ответчик предложил вакантную должность администратора зала, и, заинтересовавшись, истец обратилась к работодателю с просьбой предоставить должностную инструкцию для ознакомления, но этого сделано не было. Поскольку на тот момент истец находилась в отпуске, уведомление было направлено по почте, ответ с подписью и отметкой о согласии или отказе по адресу работодателя не поступил. Предприятие не получило второй экземпляр уведомления, что расценено как отказ от предложенной должности и от подписи вышеуказанного уведомления.

Ответчиком был составлен акт об отказе от подписи уведомления о предложении перевода. Впоследствии истец направила заявление с просьбой предоставить ей список всех вакантных должностей по состоянию на 14.06.2021 года и повторно попросила выдать должностную инструкцию на предложенную должность администратора зала, при этом указав, что отказ от должности она не фиксировала.

Эти заявления остались без рассмотрения и должной реакции со стороны ответчика.

Из имеющихся в деле штатных расписаний и справки видно, что с 01.04 по 12.07.2021 года у ответчика были вакантные должности, в том числе администратора зала. Приказом от 12.07.2021 истец была уволена с должности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам по пункту 1 статьи 40 КЗоТ Украины (сокращение штата).

Апелляционный суд указал, что в соответствии с ч. 2 ст. 40 и ч. 3 ст. 49-2 КЗоТ Украины работодатель считается выполнившим свои обязательства по трудоустройству, если он предложил работнику имеющуюся на предприятии вакансию — соответствующую профессии, специальности, либо другую вакантную работу, которую работник может выполнять с учетом образования, квалификации, опыта и т.п.

Работодатель обязан предложить все соответствующие вакансии, существующие на предприятии, независимо от структурного подразделения, в котором работал увольняемый сотрудник. Поскольку обязанность по трудоустройству возникает с момента предупреждения об увольнении и действует до даты расторжения трудового договора, работодатель считается исполнившим ее, только если работнику были предложены все другие вакантные должности, появившиеся и существовавшие на предприятии в этот период.

Коллегия судей обратила внимание, что право работника быть ознакомленным с объемом полномочий по предлагаемой должности и обязанность работодателя ознакомить его с должностными обязанностями являются неотъемлемой частью процедуры как при приеме на работу, так и при переводе в случае сокращения.

Поскольку постановление Херсонского апелляционного суда в части оставления без изменений определения суда первой инстанции о возврате иска по взысканию среднего заработка не было обжаловано в кассационном порядке, оно является действующим. Следовательно, суд первой инстанции не имел оснований игнорировать это процессуальное решение и рассматривать требования, по которым уже было принято действующее на тот момент процессуальное решение.

При этом истец не лишена права защитить свои нарушенные права путем обращения в суд с отдельными требованиями о взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула в случае незаконного увольнения, на которые не распространяется срок исковой давности, о чем неоднократно указывал Верховный Суд.

По результатам апелляционного рассмотрения обжалуемое решение отменено и принято новое, которым исковые требования о восстановлении на работе удовлетворены. Признан незаконным приказ об увольнении, истец восстановлена в должности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам (деятельности) частного предприятия с 12 июля 2021 года. С ответчика взыскан в пользу государства судебный сбор в размере 908,00 грн.

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