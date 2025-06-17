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Через обстріл Одеси постраждав корпус одного з факультетів університету Ушинського та міська інфекційна лікарня — є загибла, фото

12:15, 17 червня 2025
Сильних пошкоджень зазнав корпус художньо-графічного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського.
Через обстріл Одеси постраждав корпус одного з факультетів університету Ушинського та міська інфекційна лікарня — є загибла, фото
Фото: ХГФ - Університет Ушинського
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Під ранок 17 червня ворог атакував Одесу шахедами. Внаслідок обстрілу загинула жінка. 

Як повідомив міський голова Геннадій Труханов, через атаку постраждала міська інфекційна лікарня, один з найстаріших лікувальних закладів в Одесі, в якому працював видатний хірург, анатом і педагог професор Микола Пирогов.

"Пошкоджено понад 100 вікон та двері у чотирьох корпусах. На щастя, обійшлося без жертв", - повідомив Труханов. 

Він зазначив, що на території лікарні знаходиться памʼятка архітектури та історії національного значення, де працював професор Пирогов.

Унаслідок атаки на Одесу пошкоджень зазнала також освітня інфраструктура. Зокрема, корпус художньо-графічного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського.

Фото: ХГФ - Університет Ушинського

Зазначимо, що глава ОВА Олег Кіпер повідомив, що шахедами росіяни зруйнували житлові будинки в історичному середмісті Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Під завалами знайшли тіло загиблої 60-річної жінки. 

Нагадаємо, що 18 червня оголошено Днем жалоби в Києві — у памʼять за жертвами масованої атаки ворога. 

Як повідомляла «Судово-юридична газета», уночі та на світанку 17 червня Росія била по Києву дронами і ракетами. Ворог цілився по житлових будинках.

У Солом’янському районі столиці російська балістична ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, повністю знищивши один із під’їздів. Внаслідок удару зруйновано понад 40 квартир.

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Одеса обстріл

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