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Медіакомпанія Дональда Трампа подала на запуск криптобіржі з інвестиціями у Bitcoin та Ethereum

15:15, 17 червня 2025
Truth Social Bitcoin & Ethereum ETF подано в SEC.
Медіакомпанія Дональда Трампа подала на запуск криптобіржі з інвестиціями у Bitcoin та Ethereum
Фото: minfin.com.ua
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Компанія Trump Media & Technology Group, пов’язана з Дональдом Трампом, звернулася до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) із заявкою на створення біржового фонду (ETF), який інвестуватиме в дві провідні криптовалюти — Bitcoin і Ethereum. Про це повідомляє Reuters.

Новий фонд отримав назву Truth Social Bitcoin & Ethereum ETF. В його портфелі 75% активів планують вкладати у Bitcoin, а 25% — в Ethereum. Заявку подано через Yorkville America Digital, а зберіганням та торгівлею криптовалютами займатиметься платформа Crypto.com. ETF планують запустити під брендом Trump ETF Trust.

Очікується, що фонд конкуруватиме з існуючими крипто-ETF великих інвесторів, таких як BlackRock, чиї iShares Bitcoin ETF керує активами на понад 72,5 млрд доларів. Розмір комісії Trump ETF Trust поки не розкрито, тоді як конкуренти пропонують приблизно 0,12%.

Подання заявки відбулося на тлі активної діяльності Дональда Трампа у криптосфері. У 2024 році він виступив на конференції Bitcoin 2024 у Нешвіллі як кандидат у президенти США від Республіканської партії та презентував власний мемкоїн $TRUMP. Аналогічний мемкоїн представила і його дружина Меланія Трамп. Незважаючи на політичний вплив, обидва токени втратили близько 60% вартості після інавгурації.

Водночас з’явилися повідомлення про ініціативи демократів щодо заборони посадовцям США, включно з Трампом, випускати власні криптовалюти.

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США Дональд Трамп криптовалюта

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