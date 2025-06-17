Медиакомпания Дональда Трампа подала на запуск криптобиржи с инвестициями в Bitcoin и Ethereum

Truth Social Bitcoin & Ethereum ETF подан в SEC.

Фото: minfin.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Trump Media & Technology Group, связанная с Дональдом Трампом, обратилась в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) с заявкой на создание биржевого фонда (ETF), который будет инвестировать в две ведущие криптовалюты - Bitcoin и Ethereum. Об этом сообщает Reuters.

Новый фонд получил название Truth Social Bitcoin & Ethereum ETF. В его портфеле 75% активов планируют вкладывать в Bitcoin, а 25% - в Ethereum. Заявка подана через Yorkville America Digital, а хранением и торговлей криптовалютами будет заниматься платформа Crypto.com. ETF планируют запустить под брендом Trump ETF Trust.

Ожидается, что фонд будет конкурировать с существующими крипто-ETF крупных инвесторов, таких как BlackRock, чьи iShares Bitcoin ETF управляет активами на более 72,5 млрд долларов. Размер комиссии Trump ETF Trust пока не раскрыт, тогда как конкуренты предлагают примерно 0,12%.

Подача заявки произошла на фоне активной деятельности Дональда Трампа в криптосфере. В 2024 году он выступил на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле как кандидат в президенты США от Республиканской партии и представил собственный мемкоин $TRUMP. Аналогичный мемкоин представила и его жена Мелания Трамп. Несмотря на политическое влияние, оба токена потеряли около 60% стоимости после инаугурации.

В то же время появились сообщения об инициативах демократов о запрете чиновникам США, включая Трампа, выпускать собственные криптовалюты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.