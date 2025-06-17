Практика судов
  1. В Украине

Медиакомпания Дональда Трампа подала на запуск криптобиржи с инвестициями в Bitcoin и Ethereum

15:15, 17 июня 2025
Truth Social Bitcoin & Ethereum ETF подан в SEC.
Медиакомпания Дональда Трампа подала на запуск криптобиржи с инвестициями в Bitcoin и Ethereum
Фото: minfin.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Trump Media & Technology Group, связанная с Дональдом Трампом, обратилась в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) с заявкой на создание биржевого фонда (ETF), который будет инвестировать в две ведущие криптовалюты - Bitcoin и Ethereum. Об этом сообщает Reuters.

Новый фонд получил название Truth Social Bitcoin & Ethereum ETF. В его портфеле 75% активов планируют вкладывать в Bitcoin, а 25% - в Ethereum. Заявка подана через Yorkville America Digital, а хранением и торговлей криптовалютами будет заниматься платформа Crypto.com. ETF планируют запустить под брендом Trump ETF Trust.

Ожидается, что фонд будет конкурировать с существующими крипто-ETF крупных инвесторов, таких как BlackRock, чьи iShares Bitcoin ETF управляет активами на более 72,5 млрд долларов. Размер комиссии Trump ETF Trust пока не раскрыт, тогда как конкуренты предлагают примерно 0,12%.

Подача заявки произошла на фоне активной деятельности Дональда Трампа в криптосфере. В 2024 году он выступил на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле как кандидат в президенты США от Республиканской партии и представил собственный мемкоин $TRUMP. Аналогичный мемкоин представила и его жена Мелания Трамп. Несмотря на политическое влияние, оба токена потеряли около 60% стоимости после инаугурации.

В то же время появились сообщения об инициативах демократов о запрете чиновникам США, включая Трампа, выпускать собственные криптовалюты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп криптовалюта

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Мы уволимся в отставку, потому что у нас есть достоинство» – в Верховном Суде выступили против «переоценки» судей

В Верховном Суде пригрозили массовой отставкой в случае, если парламент позволит проводить «переоценку» добропорядочности судей главного суда страны, а Высшему совету правосудия досталось за попытку «удержаться на двух стульях».

Верховная Рада ограничила сроками пребывание должностных лиц в Реестре коррупционеров

Принят закон, согласно которому сведения о наложении административного взыскания на должностное лицо за совершение коррупционного правонарушения будут храниться в Реестре коррупционеров один год.

Верховная Рада изменила условия ответственности за недостоверное декларирование и незаконное обогащение

Парламент принял закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс относительно ответственности за коррупционные правонарушения.

Верховная Рада приняла закон о создании Реестра военнослужащих

Каждому военнослужащему в Реестре смогут присвоить Military ID.

Председатель Службы судебной охраны уволился по собственному желанию

Павел Малыхин завершил деятельность в должности главы Судебной охраны.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Козак
    Оксана Козак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Катерина Головіна
    Катерина Головіна
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Руслан Ватаманюк
    Руслан Ватаманюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду