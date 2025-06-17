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В Британии юрист обнажился перед коллегами во время онлайн-совещания и потерял право работать в юридической сфере

17:03, 17 июня 2025
Руководителя команды отстранили от юридической деятельности и обязали уплатить штраф за непристойное поведение во время онлайн-встречи
В Британии юрист обнажился перед коллегами во время онлайн-совещания и потерял право работать в юридической сфере
Фото: unsplash
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В Великобритании руководителя команды юридической фирмы Slater and Gordon Эндрю Харриса лишили права работать в юридической сфере после скандального инцидента. Во время онлайн-тренинга в августе 2022 года он демонстративно обнажился перед коллегами, включив камеру. Об этом сообщает Law Gazette.

Встреча проходила дистанционно и модерировалась внешним юристом. Как указано в официальном уведомлении Органа по регулированию деятельности юристов (SRA), Харрис во время звонка непристойно обнажился, показав интимные части тела как коллегам, так и стороннему специалисту.

Хотя подробности инцидента или возможные смягчающие обстоятельства не разглашаются, известно, что спустя две недели после происшествия Харрис покинул свою должность в отделе по ускоренному рассмотрению дел о личных травмах.

Расследование SRA установило, что такое поведение противоречит принципам честности и подрывает доверие к юридической профессии. В результате Харрису запретили работать в регулируемых юридических компаниях, а также обязали оплатить судебные издержки в размере 600 фунтов стерлингов (около 31 000 гривен).

В компании Slater and Gordon прокомментировали ситуацию: «После инцидента с участием господина Харриса в 2022 году мы сообщили о его действиях в SRA и прекратили с ним трудовые отношения. Сейчас расследование регулятора завершено», — сообщили в пресс-службе фирмы.

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