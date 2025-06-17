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У Британії юрист оголився перед колегами під час онлайн-наради та втратив право працювати в юридичній сфері

17:03, 17 червня 2025
Керівника команди відсторонили від юридичної діяльності та зобов’язали сплатити штраф за непристойну поведінку під час онлайн-зустрічі
У Британії юрист оголився перед колегами під час онлайн-наради та втратив право працювати в юридичній сфері
Фото: unsplash
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У Великій Британії керівника команди юридичної фірми Slater and Gordon Андрю Гарріса позбавили права працювати в юридичній сфері після скандального інциденту. Під час онлайн-тренінгу в серпні 2022 року він демонстративно оголився перед колегами, увімкнувши камеру. Про це повідомляє Law Gazette.

Зустріч проходила дистанційно та модерувалась зовнішнім юристом. Як зазначено в офіційному повідомленні Органу регулювання діяльності юристів (SRA), Гарріс під час дзвінка непристойно оголився, показавши інтимні частини тіла як колегам, так і сторонньому експерту.

Хоча подробиць щодо обставин інциденту чи можливих пом’якшувальних факторів не оприлюднено, відомо, що через два тижні після події Гарріс залишив свою посаду в департаменті зі швидкого розгляду справ про особисті травми.

Розслідування SRA встановило, що така поведінка суперечить принципам чесності та підриває довіру до юридичної професії. Як наслідок, Гаррісу заборонили працювати в регульованих юридичних компаніях, а також зобов’язали сплатити £600 витрат (близько 31 000 гривень).

У компанії Slater and Gordon прокоментували ситуацію: «Після інциденту за участю пана Гарріса у 2022 році ми повідомили про його дії до SRA та припинили з ним трудові відносини. Зараз розслідування регулятора завершено», — заявили в пресслужбі фірми.

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юрист Великобританія юридичні новини Велика Британія

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