Комітет рекомендував Верховній Раді надати згоду на призначення Президентом Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора

Комітет з питань правоохоронної діяльності розглянув кандидатуру Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора.

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17 червня на позачерговому засіданні Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності розглянув подання Президента Володимира Зеленського про надання згоди Верховної Ради на призначення Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора.

Ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді надати згоду на призначення Президентом Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора.

Голосування за надання згоди на призначення Руслана Кравченка відбудеться 17 червня.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський вніс подання про призначення новим Генеральним прокурором Руслана Кравченка.

На даний час, з 31 грудня 2024 року, Руслан Кравченко очолює Державну податкову службу.

До цього, з 10 квітня 2023 по 28 грудня 2024 року він був головою Київської обласної військової адміністрації.

Перед цим, як писала «Судово-юридична газета», у 2023 році Руслан Кравченко брав участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Досить тривалий час працював в органах прокуратури.

Автор: Наталя Мамченко

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