Комитет рекомендовал Верховной Раде дать согласие на назначение Президентом Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора

Комитет по правоохранительной деятельности рассмотрел кандидатуру Руслана Кравченко на пост Генпрокурора.

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17 июня на внеочередном заседании Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел представление Президента Владимира Зеленского о даче согласия Верховной Рады на назначение Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора.

Принято решение рекомендовать Верховной Раде дать согласие на назначение Президентом Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора.

Голосование за дачу согласия на назначение Руслана Кравченко состоится 17 июня.

Напомним, Президент Владимир Зеленский внес представление о назначении новым Генеральным прокурором Руслана Кравченко.

В настоящее время, с 31 декабря 2024 года, Руслан Кравченко возглавляет Государственную налоговую службу.

До этого, с 10 апреля 2023 по 28 декабря 2024 года он был главой Киевской областной военной администрации.

Перед этим, как писала «Судебно-юридическая газета», в 2023 году Руслан Кравченко участвовал в конкурсе на должность директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Достаточно длительное время работал в органах прокуратуры.

Автор: Наталя Мамченко

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