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Из-за обстрела Одеccы пострадал корпус одного из факультетов Ушинского университета и городская инфекционная больница — есть погибшая, фото

12:15, 17 июня 2025
Сильные повреждения получил корпус художественно-графического факультета Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского.
Из-за обстрела Одеccы пострадал корпус одного из факультетов Ушинского университета и городская инфекционная больница — есть погибшая, фото
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Под утро 17 июня враг атаковал Одессу шахедами. В результате обстрела погибла женщина.

Как сообщил городской голова Геннадий Труханов, из-за атаки пострадала городская инфекционная больница, одно из старейших лечебных учреждений в Одессе, в котором работал выдающийся хирург, анатом и педагог профессор Николай Пирогов.

"Повреждено более 100 окон и дверь в четырех корпусах. К счастью, обошлось без жертв", - сообщил Труханов.

Он отметил, что на территории больницы находится памятник архитектуры и истории национального значения, где работал профессор Пирогов.

В результате атаки на Одессу повреждения получила также образовательная инфраструктура. В частности, корпус художественно-графического факультета Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского.

Фото: ХГФ - Университет Ушинского

Отметим, что глава ОВА Олег Кипер сообщил, что шахедами россияне разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Пострадали 17 человек, среди которых беременная и 17-летняя девушка. Под завалами обнаружили тело погибшей 60-летней женщины.

Напомним, что 18 июня объявлен Днем траура в Киеве — в память о жертвах массированной атаки врага.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в ночь и на рассвете 17 июня Россия обстреляла Киев дронами и ракетами. Враг целился по жилым домам.

В Соломенском районе столицы российская баллистическая ракета попала в девятиэтажный жилой дом, полностью уничтожив один из подъездов. В результате удара разрушено более 40 квартир.

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Одесса обстрел

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