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Військовослужбовці, які вперше вчинили СЗЧ, можуть повернутися без кримінальної відповідальності – алгоритм

11:23, 10 липня 2025
Дія закону обмежена — лише до 30 серпня.
Військовослужбовці, які вперше вчинили СЗЧ, можуть повернутися без кримінальної відповідальності – алгоритм
Джерело фото: Pexels
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Державне бюро розслідувань закликає військовослужбовців, які вперше самовільно залишили частину, скористатися можливістю повернутися на службу до 30 серпня. Це можливо завдяки закону, який 8 травня підписав Президент України. Документ продовжив дію спрощеного механізму повернення до війська до кінця літа.

Згідно з нормами закону, ті, хто вперше вчинив самовільне залишення частини (СЗЧ), можуть повернутися до служби без кримінальної відповідальності — за рішенням суду. При цьому військовослужбовець поновлює грошове, продовольче, речове та інше забезпечення.

Нові правила поширюються і на тих, хто залишив частину в період з 29 листопада 2024 року до дня набрання чинності законом.

У ДБР наголошують: кожен має шанс виправити ситуацію та повернутися до служби. Але дія закону обмежена — лише до 30 серпня.

Алгоритм повернення після СЗЧ або дезертирства:

Якщо самовільне залишення військової частини вчинене після 10.05.2025 та тривало до 3 діб:

  • Кримінальне провадження не порушується, але передбачено притягнення військовослужбовця до адміністративної відповідальності за ст.172-11 КУпАП;
  • Військовослужбовець повертається до своєї військової частини або у разі неможливості, передбачено повернення через БРЕЗ;
  • Відновлюється грошове, продовольче, речове та інше забезпечення.

Якщо самовільне залишення тривало понад 3 доби, вчинене до набрання чинності цим Законом, військовослужбовець висловив готовність продовжити військову службу та добровільно прибув до 30.08.2025:

  1. Порушується кримінальне провадження або наявне раніше порушене кримінальне провадження;
  2. Військовослужбовець добровільно прибуває не пізніше 30 серпня 2025 року до відповідних військових частин (місць проходження військової служби), визначених центральними органами виконавчої влади, і висловлює готовність продовжити військову службу, командир (начальник) військової частини не пізніше 72 годин з дня їх прибуття до військової частини чи місця проходження служби продовжує відповідно військову службу, дію контракту, поновлює виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення. З моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України.

Або:

  1. Військовослужбовець звертається через застосунок "Армія+" до командира своєї частини та отримує письмову згоду на подальше проходження служби;
  2. З цією згодою подає клопотання до прокурора, органу досудового розслідування (ДБР або Нацполіції) або суду;
  3. Суд розглядає матеріали та звільняє військовослужбовця від кримінальної відповідальності;
  4. Військовослужбовець надає командиру рішення суду та повертається до проходження служби.

Якщо самовільне залишення частини вчинене повторно або військовий не бажає повертатися:

  • Порушується кримінальне провадження та проводиться досудове розслідування;
  • Військовослужбовця оголошують у розшук та затримують;
  • Суд обирає запобіжний захід;
  • До суду скеровується обвинувальний акт;
  • Судом виноситься вирок, передбачене покарання — від 5 до 10 років позбавлення волі.

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суд кримінальна відповідальність ДБР військовослужбовці СЗЧ

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