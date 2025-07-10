Трамп ініціював створення американського Інвестиційного фонду для відновлення України, – Скотт Бессент

За словами Скотта Бессента, фонд очолив сам Дональд Трамп.

Фото: Getty Images

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Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що президент США Дональд Трамп ініціював створення американського Інвестиційного фонду для відновлення України. Про це Бессент сказав під час Конференції в Римі.

«Завдяки раціональному макроекономічному управлінню та потужним іноземним інвестиціям, економічне майбутнє України буде набагато сильнішим, ніж минуле», – сказав міністр фінансів США.

За його словами, фонд очолив сам президент США.

Раніше ми писали, що Євросоюз виділяє 2,3 млрд євро на відновлення України.

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