Євросоюз виділяє 2,3 млрд євро на відновлення України

Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий пакет підтримки на 2,3 мільярда євро для відновлення України.

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Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 10 липня на Міжнародній конференції з питань відновлення України в Римі представила новий пакет угод на €2,3 мільярда. Їх уклали з фінансовими установами для підтримки відновлення України, передає офіційний сайт Європейської комісії.

Новий пакет угод включає €1,8 мільярда кредитних гарантій та €580 мільйонів грантів. Очікується, що він мобілізує до €10 мільярдів інвестицій в Україну.

Також фон дер Ляєн оголосила про створення найбільшого інвестиційного фонду в Україні: Європейського флагманський фонду реконструкції України. Його через Європейський інвестиційний банк підтримують Єврокомісія, а також Франція, Німеччина, Італія та Польща.

З початковим капіталом у €220 мільйонів Фонд має на меті мобілізувати €500 мільйонів до 2026 року. Нові кошти залучатимуть у міру покращення безпекової ситуації. Флагманський фонд сприятиме розвитку екосистеми прямих інвестицій в Україні, залучаючи новий капітал і посилюючи співпрацю з наявними учасниками ринку.

Ці угоди включають:

Підтримку малого та середнього бізнесу: €500 мільйонів гарантій та грантів для допомоги малому бізнесу України, включно зі стартапами та компаніями, що працевлаштовують ветеранів і внутрішньо переміщених громадян, для приватного сектору в ключових секторах, таких як енергетика, транспорт тощо.

Мобілізацію стратегічних інвестицій: €600 мільйонів на масштабні проекти з виробництва.

Відбудову міст і громад: €520 мільйонів на муніципальну інфраструктуру в районах, постраждалих від війни, включно з охороною здоровʼя, міською мобільністю та житлом.

Енергетична безпека та зелений перехід: €265 мільйонів на стабілізацію енергомережі України, відновлення потужностей відновлюваної енергетики та підвищення енергоефективності.

Критична інфраструктура: €310 мільйонів на ремонт та відбудову критично важливої ​​інфраструктури, включаючи житло, лікарні та медичні заклади.

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