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Інспектори Одеської митниці брали хабарі за провезення товарів — їм повідомлено про підозру

07:00, 11 липня 2025
Правоохоронці викрили чотирьох митників, які щотижня отримували до $5 тисяч за безперешкодне переміщення вантажів через кордон.
Інспектори Одеської митниці брали хабарі за провезення товарів — їм повідомлено про підозру
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Чотирьох інспекторів одного з підрозділів Одеської митниці викрито на систематичному одержанні хабарів від перевізників. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, митники, які мали протидіяти контрабанді та порушенням митного законодавства, натомість налагодили корупційний механізм. За безперешкодне переміщення товарів через митний кордон підприємці змушені були сплачувати гроші. 

Такса становила від 120 до 200 доларів за кожен транспортний засіб.

З огляду на середній обсяг експортних перевезень, зазначена схема могла приносити до 5 тисяч доларів щотижня лише з одного пункту пропуску.

Наразі чотирьом службовцям повідомлено про підозру за ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

Прокуратура ініціює обрання підозрюваним запобіжних заходів та їхнє відсторонення від займаних посад. Досудове розслідування триває.

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прокуратура хабар митниця перетин кордону

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