Інженера «Київської фортеці» підозрюють у розтраті пів мільйона

Інженера музею звинувачують у реставрації за завищеними цінами.

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Прокуратура повідомила про підозру головному інженеру національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» у зловживанні службовим становищем, що спричинило збитки на понад 500 тис. грн, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

У 2023 році музей уклав договір із науково-дослідним інститутом на розробку проєктно-кошторисної документації для реставрації пам’яток культурної спадщини. Підрядник не виконав частину робіт і завищив вартість інших, але головний інженер, який мав контролювати якість, не перевірив виконання, діючи в інтересах підрядника. Це призвело до переплати 500 тис. грн, завдавши збитків київській громаді.

Дії інженера кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем із тяжкими наслідками). Йому загрожує від 3 до 6 років ув’язнення, штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і заборона обіймати певні посади до 3 років.

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