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На Волині 15-річний син напав з ножем на батька — поліція розслідує замах на вбивство

23:31, 10 липня 2025
Під час конфлікту вдома підліток кілька разів ударив батька ножем, чоловіка госпіталізували, а сина затримали — йому загрожує до 15 років ув’язнення.
На Волині 15-річний син напав з ножем на батька — поліція розслідує замах на вбивство
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У Ратнівському районі Волинської області слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство. Інцидент стався 9 липня. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними правоохоронців, під час конфлікту за місцем проживання 15-річний підліток кілька разів ударив ножем свого 41-річного батька. Потерпілого було госпіталізовано до медичного закладу.

Неповнолітнього затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За фактом замаху на умисне вбивство триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Санкція інкримінованої статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

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Національна поліція поліція замах

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