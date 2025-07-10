На Волыни 15-летний сын напал с ножом на отца — полиция расследует покушение на убийство

Во время конфликта дома подросток несколько раз ударил отца ножом, мужчину госпитализировали, а сына задержали - ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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В Ратневском районе Волынской области следователи начали уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство. Инцидент произошел 9 июля. Об этом сообщает региональная полиция.

По данным правоохранителей, во время конфликта по месту жительства 15-летний подросток несколько раз ударил ножом своего 41-летнего отца. Потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение.

Несовершеннолетнего задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

По факту покушения на умышленное убийство продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

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