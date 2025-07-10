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Михаил Федоров сообщил об изменениях в бонусной системе для военных «е-балы»

17:32, 10 июля 2025
Подразделения смогут обменивать е-балы на дроны, средства РЭБ и НРК в Brave1 Market и быстрее получать БПЛА.
Михаил Федоров сообщил об изменениях в бонусной системе для военных «е-балы»
Фото из открытых источников
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Вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил об изменениях в бонусной системе для военных «е-балы».

«Подразделения смогут обменивать е-балы на дроны, средства РЭБ и НРК в Brave1 Market и быстрее получать БПЛА», — заявил он.

Бонусная система распределения дронов благодаря цифровизации будет работать эффективнее: военные смогут получать за подтвержденные боевые поражения более широкий перечень эффективных технологий, а весь процесс — от оформления заказа до поставки — займет всего несколько недель.

Что изменяется:

На полученные баллы за подтвержденные поражения врага подразделение может заказывать технологии на Brave1 Market через авторизацию в системе DELTA.

За е-балы доступны кодифицированные БПЛА, средства РЭБ, НРК, а также некодифицированные FPV-дроны. Это позволит подразделениям выбирать из широкого перечня технологий именно те, которые им необходимы для эффективной работы.

Заказ передается в DOT-Chain Defence от Агентства оборонных закупок Минобороны.

Все документы будут формироваться онлайн — от контрактов до актов. Никаких бумажек, ожиданий и заполнения документов.

Также он подчеркнул, что теперь верифицировать поражения и начислять баллы будет Brave1.

«Это позволит не только фиксировать и собирать статистику поражений, но и готовить аналитику об эффективности применения технологий на фронте. Минцифра и дальше будет формировать политику программы, а Агентство оборонных закупок будет отвечать за быстрые и эффективные закупки и поставки.

Сделать заказ по новой модели подразделения смогут уже с августа 2025 года — как за боевые баллы, заработанные в течение июня, так и за те, что не были использованы ранее.

Система Армия дронов.Бонус стала геймченджером для фронта. Военные получили дополнительную мотивацию, государство — качественные данные с поля боя для принятия управленческих решений», — заявил Федоров.

Также он добавил, что за более чем 10 месяцев работы к программе присоединилось более 400 подразделений. Это около 95% всех дроновых подразделений, работающих по всей линии фронта. За это время удалось вдвое увеличить количество пораженной техники. За месяц это тысячи уничтоженных танков, БПЛА, РЭБ, складов, ПВО, пушек и гаубиц.

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ВСУ Михаил Федоров

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