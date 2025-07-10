Пенсия до 60 лет – кто имеет право и какие документы нужны

Некоторые украинцы могут выйти на пенсию раньше 60 лет при соблюдении определенных законом требований.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Полтавской области напомнило, кто из украинцев может выйти на пенсию раньше 60 лет.

В частности, для выхода на пенсию по возрасту в 2025 году необходимо иметь определённый страховой стаж.

Так, чтобы стать пенсионером в 60 лет, нужно иметь 32 года страхового стажа. Если продолжительность стажа составляет от 22 до 32 лет, то на пенсию можно выйти в 63 года. Если стаж от 15 до 22 лет — выход на пенсию возможен в 65 лет.

В то же время в некоторых случаях для украинцев сохраняется возможность выхода на пенсию раньше 60 лет.

В частности, согласно ст. 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», право на досрочный выход на пенсию имеют лица, с которыми трудовой договор был расторгнут по инициативе работодателя из-за изменений в организации производства и труда (ликвидации, реорганизации или банкротства предприятия).

Кроме того, причиной расторжения трудового договора может быть и несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья в порядке, определённом законодательством.

Людям, оказавшимся в подобных ситуациях, необходимо иметь страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере, предусмотренном абзацем первым части первой статьи 28 этого Закона, и учитывать следующие требования:

на день увольнения до достижения пенсионного возраста оставалось не более полутора лет;

регистрация в центре занятости в течение 30 календарных дней с даты увольнения;

в течение семи дней с момента регистрации не было найдено подходящей работы, соответствующей потребностям и запросам человека.

В центр занятости следует подать заявление на получение ходатайства в Пенсионный фонд Украины о соблюдении вышеуказанных требований и о прекращении регистрации в центре занятости. И уже после этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд (не раньше следующего дня после прекращения регистрации лица как безработного).

Это можно сделать:

лично в любом сервисном центре ПФУ;

дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Документами для назначения пенсии гражданам указанной категории являются:

трудовая книжка, копия приказа (распоряжения) об увольнении или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц;

ходатайство о досрочном выходе на пенсию, выданное региональными, городскими, районными, городскими и районными центрами занятости Государственной службы занятости (при назначении пенсии согласно п. 6 ч. 1 ст. 115 Закона);

документы учреждения здравоохранения, подтверждающие выявленное несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья, которое стало основанием для увольнения согласно п. 2 ч. 1 ст. 40 Кодекса законов о труде Украины (при назначении пенсии согласно п. 7 ч. 1 ст. 115 Закона).

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