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Пенсія до 60 років — хто має право та які документи потрібні

23:12, 10 липня 2025
Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше 60 років за умови дотримання визначених законом вимог.
Пенсія до 60 років — хто має право та які документи потрібні
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Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області нагадало, хто з українців може вийти на пенсію раніше 60 років.

Зокрема, для виходу на пенсію за віком у 2025 році потрібно мати певний страховий стаж.

Так, для того, щоб стати пенсіонером у 60 років, потрібно мати 32 роки страхового стажу. Якщо тривалість стажу  22 – 32 роки, то на пенсію можна вийти у 63. Якщо стаж від 15 до 22 років, то вихід на пенсію можливий у 65 років.

Разом з тим у деяких випадках для українців зберігається можливість щодо виходу на пенсію раніше 60-ти років.

Зокрема, згідно зі ст. 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», право на достроковий вихід на пенсію мають особи, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи роботодавця через зміни в організації виробництва та праці (ліквідацію, реорганізацію чи банкрутство підприємства).

Окрім того, причиною розірвання трудового договору може бути і невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я у порядку, визначеному законодавством.

Людям, які опинилися у подібних ситуаціях, слід мати страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченому абзацом першим частини першої статті 28 цього Закону і врахувати наступні вимоги:

  • на день звільнення до досягнення пенсійного віку залишилося не більше ніж півтора року;
  • реєстрація в центрі зайнятості протягом 30 календарних днів з дати звільнення;
  • протягом семи днів з моменту реєстрації не знайшлось роботи, що відповідає потребам і запитам особи.

До центру зайнятості слід подати заяву щодо отримання клопотання до Пенсійного фонду України про дотримання зазначених вище вимог і про припинення реєстрації в центрі зайнятості. А вже після цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду (не раніше ніж на наступний день після припинення реєстрації людини як безробітної).

Зробити це можна:

  • особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ
  • дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Документами для призначення пенсії громадянам зазначеної категорії є такі:

  • трудова книжка, копія наказу (розпорядження) про звільнення або відомості про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб;
  • клопотання про достроковий вихід на пенсію, видане регіональними, міськими, районними, міськрайонними центрами зайнятості Державної служби зайнятості (при призначенні пенсії згідно з п. 6 ч. 1 ст. 115 Закону);
  • документи закладу охорони здоров’я, які підтверджують виявлену невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я, що стала підставою для звільнення згідно з п. 2 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України (при призначенні пенсії згідно з п. 7 ч. 1 ст. 115 Закону).

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