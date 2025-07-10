Підрозділи зможуть обмінювати е-бали на дрони, засоби РЕБ і НРК у Brave1 Market та швидше отримувати БпЛА.

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Віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про зміни в бонусній системі для військових «е-бали».

«Підрозділи зможуть обмінювати е-бали на дрони, засоби РЕБ і НРК у Brave1 Market та швидше отримувати БпЛА», - заявив він.

Бонусна система розподілу дронів завдяки цифровізації працюватиме ефективніше: військові зможуть отримати за підтверджені бойові ураження ширший перелік ефективних технологій, а весь процес — від оформлення замовлення до постачання — триватиме всього кілька тижнів.

Що змінюється:

- На отримані бали за підтверджені ураження ворога підрозділ може замовляти технології на Brave1 Market через авторизацію в системі DELTA.

- За е-бали доступні кодифіковані БпЛА, засоби РЕБ, НРК, а також некодифіковані FPV-дрони. Це дасть змогу підрозділам обирати із широкого переліку технологій саме ті, які їм потрібні для ефективної роботи.

- Замовлення передається в DOT-Chain Defenсe від Агенції оборонних закупівель Міноборони

- Усі документи формуватимуться онлайн — від контрактів до актів. Жодних паперів, очікувань і заповнень документів.

Також він підкреслив, що тепер верифікуватиме ураження та нараховуватиме бали Brave1.

«Це дасть змогу не лише фіксувати та збирати статистику уражень, а й готувати аналітику щодо ефективності застосування технології на фронті. Мінцифра й надалі формуватиме політику програми, а Агенція оборонних закупівель відповідатиме за швидкі та ефективні закупівлі й постачання.

Зробити замовлення за новою моделлю підрозділи зможуть уже із серпня 2025 року — як за бойові бали, зароблені протягом червня, так і за ті, що не були використані раніше.

Система Армія дронів.Бонус стала геймченджером для фронту. Військові отримали додаткову мотивацію, держава — якісні дані з поля бою для ухвалення управлінських рішень», - заявив Федоров.

Також він додав, що за понад 10 місяців роботи до програми долучилося понад 400 підрозділів. Це близько 95% усіх дронових підрозділів, які працюють по всій лінії фронту. За цей час вдалося збільшити вдвічі кількість ураженої техніки. За місяць це тисячі знищених танків, БпЛА, РЕБ, складів, ППО, гармат та гаубиць.

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