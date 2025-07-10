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Инженера «Киевской крепости» подозревают в растрате полмиллиона

23:50, 10 июля 2025
Инженера музея обвиняют в реставрации по завышенным ценам.
Инженера «Киевской крепости» подозревают в растрате полмиллиона
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Прокуратура сообщила о подозрении главному инженеру национального историко-архитектурного музея «Киевская крепость» в злоупотреблении служебным положением, повлекшем убытки на более 500 тыс. грн, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В 2023 году музей заключил договор с научно-исследовательским институтом на разработку проектно-сметной документации для реставрации памятников культурного наследия. Подрядчик не выполнил часть работ и завысил стоимость других, но главный инженер, который должен был контролировать качество, не проверил выполнение, действуя в интересах подрядчика. Это привело к переплате 500 тыс. грн, нанеся ущерб киевской общине.

Действия инженера квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением с тяжкими последствиями). Ему грозит от 3 до 6 лет заключения, штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан и запрет занимать определенные должности до 3 лет.

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прокуратура Киев подозреваемый

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