Практика судов
  1. В Украине

Инспекторы Одесской таможни брали взятки за провоз товаров — им сообщено о подозрении

07:00, 11 июля 2025
Правоохранители разоблачили четырех таможенников, еженедельно получавших до $5 тысяч за беспрепятственное перемещение грузов через границу.
Инспекторы Одесской таможни брали взятки за провоз товаров — им сообщено о подозрении
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Четыре инспектора одного из подразделений Одесской таможни уличены в систематическом получении взяток от перевозчиков. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

По данным следствия, таможенники, которые должны были противодействовать контрабанде и нарушениям таможенного законодательства, вместо этого наладили коррупционный механизм. За беспрепятственное перемещение товаров через таможенную границу предприниматели были вынуждены платить деньги.

Ставка составляла от 120 до 200 долларов за каждое транспортное средство.

Учитывая средний объём экспортных перевозок, указанная схема могла приносить до 5 тысяч долларов в неделю только с одного пункта пропуска.

На данный момент четырём должностным лицам сообщено о подозрении по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

Прокуратура инициирует избрание подозреваемым мер пресечения и их отстранение от занимаемых должностей. Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура взятка таможня пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для студентов установят новые основания отчисления из вуза – Рада рассмотрит законопроект об академической добросовестности

Законопроект об академической добросовестности, который предусматривает ряд новых оснований для отчисления студентов и абитуриентов, подготовили к принятию в целом.

«Спасибо, Ваше величество!», – члены Совета правосудия публично поссорились из-за отпусков, служебных автомобилей и заграничных командировок

Атмосфера в коллективе Высшего совета правосудия, похоже, далека от идеальной.

«Цифры шокируют»: Даниил Гетманцев возмутился спецпенсиями судей в 320-390 тысяч гривен

Запрос в Пенсионный фонд Даниил Гетманцев сделал на фоне подготовки к рассмотрению законопроекта об отмене спецпенсий работающим прокурорам.

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил хорошие новости для белого бизнеса

Хорошие новости для белого бизнеса – изъят один из крупнейших объемов поддельных акцизных марок – Генпрокурор Руслан Кравченко.

В случае реальных или потенциальных угроз нацбезопасности санкции можно будет налагать на корабли и самолеты – Комитет рекомендовал принять закон

Верховная Рада примет закон, который позволит налагать санкции не только на физических лиц и предприятия, но также и на самолеты и корабли в случае реальных или потенциальных угроз нацбезопасности.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва