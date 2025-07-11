Инспекторы Одесской таможни брали взятки за провоз товаров — им сообщено о подозрении

Правоохранители разоблачили четырех таможенников, еженедельно получавших до $5 тысяч за беспрепятственное перемещение грузов через границу.

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Четыре инспектора одного из подразделений Одесской таможни уличены в систематическом получении взяток от перевозчиков. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

По данным следствия, таможенники, которые должны были противодействовать контрабанде и нарушениям таможенного законодательства, вместо этого наладили коррупционный механизм. За беспрепятственное перемещение товаров через таможенную границу предприниматели были вынуждены платить деньги.

Ставка составляла от 120 до 200 долларов за каждое транспортное средство.

Учитывая средний объём экспортных перевозок, указанная схема могла приносить до 5 тысяч долларов в неделю только с одного пункта пропуска.

На данный момент четырём должностным лицам сообщено о подозрении по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

Прокуратура инициирует избрание подозреваемым мер пресечения и их отстранение от занимаемых должностей. Досудебное расследование продолжается.

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