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Евросоюз выделяет 2,3 млрд евро на восстановление Украины

17:48, 10 июля 2025
Урсула фон дер Ляйен объявила о новом пакете поддержки в размере 2,3 миллиарда евро для восстановления Украины.
Евросоюз выделяет 2,3 млрд евро на восстановление Украины
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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 10 июля на Международной конференции по вопросам восстановления Украины в Риме представила новый пакет соглашений на сумму €2,3 миллиарда. Их заключили с финансовыми учреждениями для поддержки восстановления Украины, сообщает официальный сайт Европейской комиссии.

Новый пакет соглашений включает €1,8 миллиарда кредитных гарантий и €580 миллионов грантов. Ожидается, что он мобилизует до €10 миллиардов инвестиций в Украину.

Также фон дер Ляйен объявила о создании крупнейшего инвестиционного фонда в Украине: Европейского флагманского фонда реконструкции Украины. Его поддерживают через Европейский инвестиционный банк Еврокомиссия, а также Франция, Германия, Италия и Польша.

С начальным капиталом в €220 миллионов фонд ставит цель мобилизовать €500 миллионов к 2026 году. Новые средства будут привлекаться по мере улучшения ситуации с безопасностью. Флагманский фонд будет способствовать развитию экосистемы прямых инвестиций в Украине, привлекая новый капитал и усиливая сотрудничество с уже существующими участниками рынка.

Данные соглашения включают:

Поддержку малого и среднего бизнеса: €500 миллионов гарантий и грантов для помощи украинскому малому бизнесу, включая стартапы и компании, нанимающие ветеранов и внутренне перемещенных лиц. Это поддержка частного сектора в ключевых отраслях, таких как энергетика, транспорт и другие.

Мобилизацию стратегических инвестиций: €600 миллионов на масштабные производственные проекты.

Восстановление городов и общин: €520 миллионов на муниципальную инфраструктуру в пострадавших от войны районах, включая здравоохранение, городскую мобильность и жилье.

Энергетическую безопасность и зеленый переход: €265 миллионов на стабилизацию энергосети Украины, восстановление мощностей возобновляемой энергетики и повышение энергоэффективности.

Критическую инфраструктуру: €310 миллионов на ремонт и восстановление критически важной инфраструктуры, включая жилье, больницы и медицинские учреждения.

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