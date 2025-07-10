Трамп инициировал создание американского Инвестиционного фонда для восстановления Украины, – Скотт Бессент

По словам Скотта Бессента, фонд возглавил лично Дональд Трамп.

Фото: Getty Images

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Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что президент США Дональд Трамп инициировал создание американского Инвестиционного фонда для восстановления Украины. Об этом Бессент заявил во время конференции в Риме.

«Благодаря рациональному макроэкономическому управлению и мощным иностранным инвестициям экономическое будущее Украины будет гораздо сильнее, чем ее прошлое», — сказал министр финансов США.

По его словам, фонд возглавил лично президент США.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделяет 2,3 млрд евро на восстановление Украины.

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