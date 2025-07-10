Трамп инициировал создание американского Инвестиционного фонда для восстановления Украины, – Скотт Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что президент США Дональд Трамп инициировал создание американского Инвестиционного фонда для восстановления Украины. Об этом Бессент заявил во время конференции в Риме.
«Благодаря рациональному макроэкономическому управлению и мощным иностранным инвестициям экономическое будущее Украины будет гораздо сильнее, чем ее прошлое», — сказал министр финансов США.
По его словам, фонд возглавил лично президент США.
Ранее сообщалось, что Евросоюз выделяет 2,3 млрд евро на восстановление Украины.
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