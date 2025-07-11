Киевский фуникулер закроют на месяц на ремонт

С 14 июля стартует ежегодный ремонт фуникулера.

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КП «Киевпастранс» сообщило, что с 14 июля до 22 августа 2025 года киевский фуникулер прекратит работу для ежегодного планового ремонта, сообщила пресс-служба предприятия.

Во время ремонта специалисты обновят машинный, компрессорный и тиристорный залы, проверят рельсовый путь, частично заменят шпалы, проведут капитальный ремонт узлов и агрегатов вагонов, а также выполнят кузовные работы. Перед возобновлением работы фуникулера проведут статические и динамические испытания под нагрузкой.

По данным «Киевпастранса», ремонт запланирован на лето из-за низкого пассажиропотока: в июле-августе фуникулером пользуются до 2000 человек в день, что почти вдвое меньше, чем в другое время года.

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