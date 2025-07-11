Київський фунікулер закриють на місяць на ремонт

З 14 липня стартує щорічний ремонт фунікулера.

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КП «Київпастранс» повідомило, що з 14 липня до 22 серпня 2025 року київський фунікулер припинить роботу для щорічного планового ремонту, повідомила пресслужба підприємства.

Під час ремонту фахівці оновлять машинну, компресорну та тиристорну зали, перевірять рейкову колію, частково замінять шпали, проведуть капітальний ремонт вузлів і агрегатів вагонів, а також виконають кузовні роботи. Перед відновленням роботи фунікулера проведуть статичні та динамічні випробування під навантаженням.

За даними «Київпастрансу», ремонт заплановано на літо через низький пасажиропотік: у липні-серпні фунікулером користуються до 2000 осіб на день, що майже вдвічі менше, ніж в інші пори року.

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