З України в багажнику намагалися вивезти скрипку, якій понад 150 років

Львівські митники зупинили можливу культурну втрату.

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Прикордонники 7-го Карпатського загону спільно з Львівською митницею виявили в пункті пропуску «Грушів» скрипку, датовану 1872 роком, яка, ймовірно, має культурну чи історичну цінність, повідомила Державна прикордонна служба України.

Інструмент знайшли в багажнику автомобіля Opel, яким керував 42-річний громадянин України, під час перевірки на виїзд із країни. Митники склали протокол про порушення, а подальшу долю скрипки визначить експертиза, яка встановить її цінність.

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