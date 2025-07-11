Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Експертів, які проводять науково-технічну експертизу, за порушення академічної доброчесності пропонується позбавляти права проводити експертизи

08:25, 11 липня 2025
До експертів, які проводять науково-технічні експертизи об’єктів – зокрема військової техніки – висунуть нові вимоги стосовно академічної доброчесності.
Експертів, які проводять науково-технічну експертизу, за порушення академічної доброчесності пропонується позбавляти права проводити експертизи
Фото: cyberlab.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Експертів, які проводять науково та науково-технічну експертизу, зможуть позбавляти права проводити експертизи у разі порушення академічної доброчесності. Це передбачає законопроект 10392 «Про академічну доброчесність», який рекомендував прийняти парламенту в цілому комітет Верховної Ради з питань освіти, та ініціаторами якого виступили спікер парламенту Руслан Стефанчук, народні депутати Юлія Гришина, Роман Грищук та інші.

Даний закон також пропонується поширити на здійснення наукової і науково-технічної експертизи.

Нагадаємо, що наразі об’єктами наукової та науково-технічної експертизи можуть бути:

  • діючі об’єкти техніки (в тому числі військової) та промисловості, споруди, природні об’єкти тощо, стосовно яких виникає потреба отримати науково обгрунтовані експертні висновки;
  • проекти, програми, пропозиції різного рівня, щодо яких необхідно провести науково обгрунтований аналіз і дати висновок про доцільність їх прийняття, впровадження, подальшого використання тощо.

Обов’язковій науковій і науково-технічній експертизі підлягають:

  • державні цільові наукові і науково-технічні програми;
  • міждержавні наукові і науково-технічні програми, що реалізуються на підставі міжнародних договорів України в межах її території;
  • галузеві і міжгалузеві програми у сфері наукової і науково-технічної діяльності;
  • інноваційні програми та проекти державного значення.

Отже, законопроект 10392, який незабаром ухвалить Верховна Рада, вводить поняття «академічна доброчесність в експертній діяльності».

Вона, серед іншого передбачає, що особи, які здійснюють експертну діяльність у межах здійснення наукової і науково-технічної експертиз, зобов’язані дотримуватися цінностей, принципів і правил академічної доброчесності.

У Законі «Про наукову і науково-технічну експертизу» пропонується запровадити принцип відповідальності за дотримання академічної доброчесності під час проведення експертизи, достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість рекомендацій експертизи.

За порушення академічної доброчесності під час проведення наукової, науково-технічної експертизи фізичні особи, які на постійній або професійній основі здійснюють діяльність, пов’язану з наданням експертних послуг, позбавляються права на проведення наукової, науково-технічної експертизи на строк від одного до 3-х років у порядку, визначеному Міністерством освіти та науки.

Також виключається ч. 2 ст. 19, яка наразі передбачає, що збирання та поширення інформації стосовно фізичних та юридичних осіб - суб’єктів наукової і науково-технічної експертизи здійснюється лише за їх згодою, якщо інше не обумовлено договором або дорученням на проведення експертизи.

Організатор наукової і науково-технічної експертизи зобов’язаний буде забезпечувати дотримання цінностей, принципів і правил академічної доброчесності, вимог щодо захисту права інтелектуальної власності стосовно об’єктів експертизи та матеріалів, наданих для підготовки експертних висновків.

В свою чергу, експерт наукової і науково-технічної експертизи буде зобов’язаний дотримуватися цінностей, принципів і правил академічної доброчесності.

Крім того, як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», даний законопроект також пропонує поширити відстрочку від мобілізації на членів НАЗЯВО та окремих працівників секретаріату Агентства.

Також він передбачає, що студенти зможуть використовувати штучний інтелект у роботах, але лише доброчесно.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховна Рада України законопроект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прийняття судом відмови від позову від представника без перевірки обсягу його повноважень є порушенням процесуального права – Верховний Суд

Суд повинен перевірити обсяг повноважень представника і з'ясувати дійсну волю позивача.

Для студентів-медиків та фармацевтів відновлять обов’язкову військову підготовку – комітет рекомендував прийняти закон

Буде введена обов’язкова військова підготовка для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

Експертів, які проводять науково-технічну експертизу, за порушення академічної доброчесності пропонується позбавляти права проводити експертизи

До експертів, які проводять науково-технічні експертизи об’єктів – зокрема військової техніки – висунуть нові вимоги стосовно академічної доброчесності.

Для студентів встановлять нові підстави відрахування з вишу – Рада розгляне законопроект про академічну доброчесність

Законопроект про академічну доброчесність, який передбачає низку нових підстав для відрахування студентів і вступників, підготували до прийняття в цілому.

«Дякую, Ваша величносте!», – члени Ради правосуддя публічно посварилися через відпустки, службові автомобілі і закордонні відрядження

Атмосфера у колективі Вищої ради правосуддя, схоже, є далекою від ідеальної.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва