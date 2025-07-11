Експертів, які проводять науково-технічну експертизу, за порушення академічної доброчесності пропонується позбавляти права проводити експертизи

Експертів, які проводять науково та науково-технічну експертизу, зможуть позбавляти права проводити експертизи у разі порушення академічної доброчесності. Це передбачає законопроект 10392 «Про академічну доброчесність», який рекомендував прийняти парламенту в цілому комітет Верховної Ради з питань освіти, та ініціаторами якого виступили спікер парламенту Руслан Стефанчук, народні депутати Юлія Гришина, Роман Грищук та інші.
Даний закон також пропонується поширити на здійснення наукової і науково-технічної експертизи.
Нагадаємо, що наразі об’єктами наукової та науково-технічної експертизи можуть бути:
Обов’язковій науковій і науково-технічній експертизі підлягають:
Отже, законопроект 10392, який незабаром ухвалить Верховна Рада, вводить поняття «академічна доброчесність в експертній діяльності».
Вона, серед іншого передбачає, що особи, які здійснюють експертну діяльність у межах здійснення наукової і науково-технічної експертиз, зобов’язані дотримуватися цінностей, принципів і правил академічної доброчесності.
У Законі «Про наукову і науково-технічну експертизу» пропонується запровадити принцип відповідальності за дотримання академічної доброчесності під час проведення експертизи, достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість рекомендацій експертизи.
За порушення академічної доброчесності під час проведення наукової, науково-технічної експертизи фізичні особи, які на постійній або професійній основі здійснюють діяльність, пов’язану з наданням експертних послуг, позбавляються права на проведення наукової, науково-технічної експертизи на строк від одного до 3-х років у порядку, визначеному Міністерством освіти та науки.
Також виключається ч. 2 ст. 19, яка наразі передбачає, що збирання та поширення інформації стосовно фізичних та юридичних осіб - суб’єктів наукової і науково-технічної експертизи здійснюється лише за їх згодою, якщо інше не обумовлено договором або дорученням на проведення експертизи.
Організатор наукової і науково-технічної експертизи зобов’язаний буде забезпечувати дотримання цінностей, принципів і правил академічної доброчесності, вимог щодо захисту права інтелектуальної власності стосовно об’єктів експертизи та матеріалів, наданих для підготовки експертних висновків.
В свою чергу, експерт наукової і науково-технічної експертизи буде зобов’язаний дотримуватися цінностей, принципів і правил академічної доброчесності.
Крім того, як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», даний законопроект також пропонує поширити відстрочку від мобілізації на членів НАЗЯВО та окремих працівників секретаріату Агентства.
Також він передбачає, що студенти зможуть використовувати штучний інтелект у роботах, але лише доброчесно.
Автор: Наталя Мамченко
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