Експертів, які проводять науково-технічну експертизу, за порушення академічної доброчесності пропонується позбавляти права проводити експертизи

До експертів, які проводять науково-технічні експертизи об’єктів – зокрема військової техніки – висунуть нові вимоги стосовно академічної доброчесності.

Фото: cyberlab.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Експертів, які проводять науково та науково-технічну експертизу, зможуть позбавляти права проводити експертизи у разі порушення академічної доброчесності. Це передбачає законопроект 10392 «Про академічну доброчесність», який рекомендував прийняти парламенту в цілому комітет Верховної Ради з питань освіти, та ініціаторами якого виступили спікер парламенту Руслан Стефанчук, народні депутати Юлія Гришина, Роман Грищук та інші.

Даний закон також пропонується поширити на здійснення наукової і науково-технічної експертизи.

Нагадаємо, що наразі об’єктами наукової та науково-технічної експертизи можуть бути:

діючі об’єкти техніки (в тому числі військової) та промисловості, споруди, природні об’єкти тощо, стосовно яких виникає потреба отримати науково обгрунтовані експертні висновки;

проекти, програми, пропозиції різного рівня, щодо яких необхідно провести науково обгрунтований аналіз і дати висновок про доцільність їх прийняття, впровадження, подальшого використання тощо.

Обов’язковій науковій і науково-технічній експертизі підлягають:

державні цільові наукові і науково-технічні програми;

міждержавні наукові і науково-технічні програми, що реалізуються на підставі міжнародних договорів України в межах її території;

галузеві і міжгалузеві програми у сфері наукової і науково-технічної діяльності;

інноваційні програми та проекти державного значення.

Отже, законопроект 10392, який незабаром ухвалить Верховна Рада, вводить поняття «академічна доброчесність в експертній діяльності».

Вона, серед іншого передбачає, що особи, які здійснюють експертну діяльність у межах здійснення наукової і науково-технічної експертиз, зобов’язані дотримуватися цінностей, принципів і правил академічної доброчесності.

У Законі «Про наукову і науково-технічну експертизу» пропонується запровадити принцип відповідальності за дотримання академічної доброчесності під час проведення експертизи, достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість рекомендацій експертизи.

За порушення академічної доброчесності під час проведення наукової, науково-технічної експертизи фізичні особи, які на постійній або професійній основі здійснюють діяльність, пов’язану з наданням експертних послуг, позбавляються права на проведення наукової, науково-технічної експертизи на строк від одного до 3-х років у порядку, визначеному Міністерством освіти та науки.

Також виключається ч. 2 ст. 19, яка наразі передбачає, що збирання та поширення інформації стосовно фізичних та юридичних осіб - суб’єктів наукової і науково-технічної експертизи здійснюється лише за їх згодою, якщо інше не обумовлено договором або дорученням на проведення експертизи.

Організатор наукової і науково-технічної експертизи зобов’язаний буде забезпечувати дотримання цінностей, принципів і правил академічної доброчесності, вимог щодо захисту права інтелектуальної власності стосовно об’єктів експертизи та матеріалів, наданих для підготовки експертних висновків.

В свою чергу, експерт наукової і науково-технічної експертизи буде зобов’язаний дотримуватися цінностей, принципів і правил академічної доброчесності.

Крім того, як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», даний законопроект також пропонує поширити відстрочку від мобілізації на членів НАЗЯВО та окремих працівників секретаріату Агентства.

Також він передбачає, що студенти зможуть використовувати штучний інтелект у роботах, але лише доброчесно.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.