5000 доларів за фіктивне багатодітне батьківство — на Волині викрили схему для ухилянтів

Учасники злочинної групи сприяли чоловікам призовного віку у виїзді за межі України на підставі підроблених документів.

На Волині поліцейські викрили чергову «схему» ухилення від мобілізації. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Зазначається, що організував злочинну схему 34-річний місцевий житель. Для реалізації свого задуму фігурант заручився підтримкою ще кількох осіб.

Так, в одному з епізодів лідер угруповання запропонував 48-річному «клієнту» ухилитися від мобілізації шляхом оформлення на нього фіктивного батьківства на третю дитину. Чоловік уже мав двох власних неповнолітніх дітей, тому одразу погодився на аферу, аби мати можливість безперешкодно виїхати з країни.

Один із учасників групи залучив до «схеми» знайому жінку, яка виховує кількох малолітніх дітей. Саме на одного з них мати погодилася оформити фіктивне батьківство. Ділки зустріли жінку разом із «клієнтом» у РАЦСі для оформлення документів про батьківство. За свою участь в «угоді» жінка отримала 2500 доларів, які згодом організатор злочинної групи розподілив між усіма учасниками.

«На підставі наданих до територіального ТЦК та СП фіктивних документів «клієнт» здобув право на відстрочку від мобілізації та законні підстави для виїзду за кордон.

Загалом поліцейські задокументували три факти оформлення чоловіками батьківства на чужих дітей за участі різних жінок. Вартість таких «послуг» зловмисники оцінювали від 2000 до 5000 доларів», - заявили у поліції.

22 жовтня правоохоронці провели 13 обшуків на території Волинської області - за місцями проживання, реєстрації та в транспортних засобах фігурантів. За результатами слідчих дій вилучено документацію, що підтверджує набуття фіктивного батьківства, зокрема свідоцтва про шлюб і народження дітей, грошові кошти в розмірі близько 500 тис. грн, два автомобілі, паспорти, військово-облікові документи, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи.

На підставі зібраних доказів організатору «схеми» та двом його спільникам повідомлено про підозру.

Організатору обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів його спільникам. Встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності, з метою притягнення їх до відповідальності.

За скоєне фігурантам може загрожувати до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із конфіскацією майна.

