В Іспанії знайшли зниклу картину Пікассо вартістю 600 тисяч євро — її просто не завантажили у вантажівку

«Натюрморт з гітарою» виявили в упаковці, імовірно, не відправленій до Гранади.

Фото: El Pais

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Іспанська поліція повідомила, що картину Пабло Пікассо «Натюрморт з гітарою», вартістю 600 тисяч євро, яку вважали зниклою під час транспортування з Мадрида до Гранади, знайшли в столиці Іспанії. Схоже, її не завантажили у вантажівку. Про це повідомило El Pais.

Підозру, що знайдений твір є саме картиною Пікассо, викликала упаковка, в яку він був загорнутий, а також «інші обставини».

Відділ з охорони історичної спадщини продовжує розслідування. Фахівці науково-криміналістичної поліції провели огляд пакунка, в якому знаходився твір.

Фонд CajaGranada, який організовував виставку, де планували представити «Натюрморт з гітарою», утримався від коментарів щодо знайденої картини. Водночас у фонді зазначили, що після завершення поліційного розслідування хотіли б включити твір до експозиції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.