У Держпраці пояснили, що має робити працівник, якщо він не погоджується із наказом про призупинення дії трудового договору

Працівник особисто або через профспілку може оскаржити такий наказ.

Якщо працівник не погоджується з наказом про призупинення дії трудового договору, він має право оскаржити цей наказ. Про це розповіли у Держпраці.

Звернення можна подати особисто або через профспілку до Держпраці чи її територіального органу.

Після отримання скарги інспектор праці перевіряє наявність законних підстав для видання такого наказу. Якщо підстави відсутні, він може видати припис про усунення порушень. Цей припис обов’язково погоджується з відповідною військовою адміністрацією.

Після цього роботодавець зобов’язаний виконати припис упродовж 14 календарних днів. Важливо, що працівник має право оскаржити й ті накази, які були видані ще до набрання чинності законом про оптимізацію трудових відносин. У такому разі інспектор праці також має повноваження визнати наказ недійсним. Таке рішення також приймається за погодженням із військовою адміністрацією. Таким чином, працівник може захистити свої трудові права законним шляхом.

