Стало відомо, яка погода буде в Україні на вихідних

У Києві очікується помірний дощ.

В Україні у суботу, 25 жовтня, вночі помірні дощі, в більшості північних, центральних та південних областей значні дощі, подекуди грози; вдень у північних та східних областях помірні дощі, на решті території безопадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогнозується вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі на Лівобережжі, вдень у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Вночі 6-11°, у західних областях 2-7° тепла; вдень 8-13°, на півдні країни до 17°.

В Карпатах вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

У Києві в суботу вночі значний, вдень помірний дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 10-12°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 24 жовтня найвища температура вдень була 21,1° в 1923р., найнижча вночі 6,8° морозу в 2014р..

У неділю, 26 жовтня, вночі у західних, вдень у південних областях місцями невеликі дощі; на решті території без опадів.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Вночі 2-7° тепла; вдень 8-13°, на півдні країни до 17°.

В Карпатах вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

У Києві в неділю без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 8-10°.

