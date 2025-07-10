Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Студенти зможуть використовувати штучний інтелект у роботах, але лише доброчесно – законопроект про академічну доброчесність

14:15, 10 липня 2025
Про застосування штучного інтелекту потрібно буде зазначити у роботі.
Студенти зможуть використовувати штучний інтелект у роботах, але лише доброчесно – законопроект про академічну доброчесність
Фото: vartonews.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада незабаром розгляне законопроект 10392 про академічну доброчесність. Рекомендацію про прийняття його як закону надав комітет з питань освіти. Нагадаємо, що ініціаторами законопроекту виступили спікер парламенту Руслан Стефанчук, народні депутати Юлія Гришина, Роман Грищук та інші.

Серед іншого, видами порушень академічної доброчесності буде визначено недоброчесне використання результатів, згенерованих штучним інтелектом.

Під цим терміном «недоброчесне використання результатів, згенерованих штучним інтелектом» законодавець має на увазі оприлюднення текстів, зображень, моделей, даних, інших результатів, згенерованих штучним інтелектом, як результатів власної академічної діяльності, якщо цей факт не зазначено в академічному творі чи супровідних матеріалах до нього.

За недоброчесне використання результатів, згенерованих штучним інтелектом, до особи застосовуються санкції, визначені внутрішніми актами, умовами конкурсу, якщо інше не встановлено законом.

Отже, відповідальність зможе настати лише у разі, якщо автор не вказав про «співавторство» з штучним інтелектом.

Також законопроект у редакції комітету передбачає, що у разі використання в академічному творі об’єкта, згенерованого штучним інтелектом, автор повинен повідомити про це в такому творі із зазначенням методики генерування чи посилання на відповідну комп’ютерну програму чи її опис згідно з вимогами щодо оформлення чи оприлюднення відповідних академічних творів, визначених відповідним суб’єктом академічної діяльності.

Зазначимо, що академічний твір – це твір у сфері освіти чи науки, виражений у формі дисертації, творчого мистецького проекту, кваліфікаційної роботи, курсової роботи, наукової монографії, наукової статті, підручника, навчального посібника або в іншій формі, визначеній законодавством та/або внутрішнім актом.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», даний законопроект також пропонує поширити відстрочку від мобілізації на членів НАЗЯВО та окремих працівників секретаріату Агентства.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховна Рада України законопроект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Студенти зможуть використовувати штучний інтелект у роботах, але лише доброчесно – законопроект про академічну доброчесність

Про застосування штучного інтелекту потрібно буде зазначити у роботі.

Законом про академічну доброчесність за працівниками секретаріату НАЗЯВО закріплять право на відстрочку від призову

Законопроект про академічну доброчесність передбачає, що право на відстрочку отримають члени Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти та певні працівники його секретаріату.

Участь родичів членів ВККС та Вищої ради правосуддя у конкурсах на суддівське крісло пропонують дещо ускладнити – законопроект

Пропонується підвищити вимоги до прийняття рішень стосовно призначення суддями родичів членів ВККС та ВРП, а також для самих членів цих органів судової влади, які прагнуть сісти у суддівське крісло.

За СБУ закріплять право розробляти законопроекти та вносити їх на розгляд Президента і Кабміну

До прийняття в цілому рекомендований законопроект, який закріплює право СБУ виносити на розгляд Кабміну та Президента проекти нормативно-правових актів.

Автоматична перевірка заяви в електронній системі виключає відмову у видачі містобудівних умов та обмежень через невідповідність цільового призначення – Верховний Суд

Зміна виду використання земельної ділянки в межах однієї категорії не вважається зміною її цільового призначення та не потребує погодження, якщо така зміна виду використання земельної ділянки відповідає містобудівній документації.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України