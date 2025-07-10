Студенти зможуть використовувати штучний інтелект у роботах, але лише доброчесно – законопроект про академічну доброчесність

Про застосування штучного інтелекту потрібно буде зазначити у роботі.

Фото: vartonews.com.ua

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Верховна Рада незабаром розгляне законопроект 10392 про академічну доброчесність. Рекомендацію про прийняття його як закону надав комітет з питань освіти. Нагадаємо, що ініціаторами законопроекту виступили спікер парламенту Руслан Стефанчук, народні депутати Юлія Гришина, Роман Грищук та інші.

Серед іншого, видами порушень академічної доброчесності буде визначено недоброчесне використання результатів, згенерованих штучним інтелектом.

Під цим терміном «недоброчесне використання результатів, згенерованих штучним інтелектом» законодавець має на увазі оприлюднення текстів, зображень, моделей, даних, інших результатів, згенерованих штучним інтелектом, як результатів власної академічної діяльності, якщо цей факт не зазначено в академічному творі чи супровідних матеріалах до нього.

За недоброчесне використання результатів, згенерованих штучним інтелектом, до особи застосовуються санкції, визначені внутрішніми актами, умовами конкурсу, якщо інше не встановлено законом.

Отже, відповідальність зможе настати лише у разі, якщо автор не вказав про «співавторство» з штучним інтелектом.

Також законопроект у редакції комітету передбачає, що у разі використання в академічному творі об’єкта, згенерованого штучним інтелектом, автор повинен повідомити про це в такому творі із зазначенням методики генерування чи посилання на відповідну комп’ютерну програму чи її опис згідно з вимогами щодо оформлення чи оприлюднення відповідних академічних творів, визначених відповідним суб’єктом академічної діяльності.

Зазначимо, що академічний твір – це твір у сфері освіти чи науки, виражений у формі дисертації, творчого мистецького проекту, кваліфікаційної роботи, курсової роботи, наукової монографії, наукової статті, підручника, навчального посібника або в іншій формі, визначеній законодавством та/або внутрішнім актом.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», даний законопроект також пропонує поширити відстрочку від мобілізації на членів НАЗЯВО та окремих працівників секретаріату Агентства.

Автор: Наталя Мамченко

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