Законом про академічну доброчесність за працівниками секретаріату НАЗЯВО закріплять право на відстрочку від призову

Законопроект про академічну доброчесність передбачає, що право на відстрочку отримають члени Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти та певні працівники його секретаріату.

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Комітет Верховної Ради з питань освіти рекомендував прийняти в цілому як закон законопроект 10392 про академічну доброчесність.

Перехідні положення законопроекту в остаточній редакції передбачають зміни до закону про мобілізацію.

Так, у пункті 2 ч. 2 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» пропонується додати, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), працівники його секретаріату, які мають науковий ступінь та працюють у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти за основним місцем роботи на умовах повної зайнятості.

Зазначимо, що законопроектом передбачені заходи у межах притягнення до академічної відповідальності, зокрема:

відрахування здобувача наукового ступеня;

відрахування з числа осіб, які здобувають освіту за державним чи регіональним замовленням;

відрахування здобувача фахової передвищої освіти (крім осіб, які одночасно здобувають повну загальну середню освіту, та осіб з особливими освітніми потребами);

відрахування здобувача вищої освіти (крім осіб з особливими освітніми потребами) тощо.

Також пропонується встановити, що порушення академічної доброчесності вступником, виявлене після його зарахування до складу здобувачів освіти, є підставою для його відрахування зі складу здобувачів освіти.

Автор: Наталя Мамченко

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