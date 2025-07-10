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Нідерланди виділять ще 30 млн євро на відбудову України

17:39, 10 липня 2025
Нідерланди інвестують у відновлення України.
Нідерланди виділять ще 30 млн євро на відбудову України
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Україна та Нідерланди підписали Меморандум про виділення додаткових 30 млн євро в межах програми Ukraine Partnership Facility (UPF), яка підтримує залучення нідерландського бізнесу до проектів відновлення України, повідомило Міністерство економіки України.

Церемонія підписання відбулася в Римі на Міжнародній конференції з відновлення України (URC-2025) за участі першого віце-прем’єр-міністра – міністра економіки України Юлії Свириденко та міністра закордонних справ Нідерландів Каспара Велдкампа.

«Ми щиро вдячні Уряду Нідерландів за рішення збільшити фінансування програми Ukraine Partnership Facility ще на 30 млн євро. Це — приклад послідовної політики підтримки, що поєднує державні рішення з інтересом приватного бізнесу і створює передумови для довгострокового економічного партнерства між нашими країнами», – зазначила Свириденко. За словами Велдкампа, програма дозволить нідерландським компаніям активніше долучатися до відновлення України в таких сферах, як водопостачання, охорона здоров’я, сільське господарство та відновлювальна енергетика.

Ключові домовленості:

  • Доступ до ринку: Україна запропонувала спростити участь українських компаній у нідерландських виставках і бізнес-заходах у сферах агропродукції, легкої промисловості та ІТ.
  • Інфраструктурні проєкти: Обговорено співпрацю в розвитку портів, систем зрошення та водного господарства.
  • Охорона здоров’я: Запропоновано укласти угоди про співпрацю в медицині та реабілітації через обміни між медзакладами.

Свириденко підкреслила надійність Нідерландів як партнера та закликала підтримати 18-й санкційний пакет ЄС проти Росії, зокрема в енергетичному й фінансовому секторах, а також створення Міжнародної компенсаційної комісії для жертв агресії.

Ukraine Partnership Facility – грантова програма для міжнародних компаній, що працюють над відновленням України. Нідерланди входять до топ-10 торговельних партнерів України в ЄС. У 2024 році товарообіг склав $2,9 млрд (+15%), за січень–квітень 2025 року – $955,7 млн (+6%), з третиною зростання українського експорту.

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гроші Нідерланди

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