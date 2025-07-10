Нидерланды выделят еще 30 млн евро на восстановление Украины

Нидерланды инвестируют в восстановление Украины.

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Украина и Нидерланды подписали Меморандум о выделении дополнительных 30 млн евро в рамках программы Ukraine Partnership Facility (UPF), которая поддерживает привлечение нидерландского бизнеса к проектам восстановления Украины, сообщило Министерство экономики Украины.

Церемония подписания состоялась в Риме на Международной конференции по восстановлению Украины (URC-2025) при участии первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко и министра иностранных дел Нидерландов Каспара Велдкампа.

№Мы искренне благодарны Правительству Нидерландов за решение увеличить финансирование программы Ukraine Partnership Facility еще на 30 млн евро. Это - пример последовательной политики поддержки, сочетающей государственные решения с интересом частного бизнеса и создает предпосылки для долгосрочного экономического партнерства между нашими странами№, - отметила Свириденко. По словам Велдкампа, программа позволит нидерландским компаниям активнее участвовать в восстановлении Украины в таких сферах, как водоснабжение, здравоохранение, сельское хозяйство и возобновляемая энергетика.

Ключевые договоренности:

- Доступ к рынку: Украина предложила упростить участие украинских компаний в нидерландских выставках и бизнес-мероприятиях в сферах агропродукции, легкой промышленности и ИТ.

- Инфраструктурные проекты: Обсуждено сотрудничество в развитии портов, систем орошения и водного хозяйства.

- Здравоохранение: Предложено заключить соглашения о сотрудничестве в медицине и реабилитации через обмены между медучреждениями.

Свириденко подчеркнула надежность Нидерландов как партнера и призвала поддержать 18-й санкционный пакет ЕС против России, в частности в энергетическом и финансовом секторах, а также создание Международной компенсационной комиссии для жертв агрессии.

Ukraine Partnership Facility - грантовая программа для международных компаний, работающих над восстановлением Украины. Нидерланды входят в топ-10 торговых партнеров Украины в ЕС. В 2024 году товарооборот составил $2,9 млрд (+15%), за январь-апрель 2025 года - $955,7 млн (+6%), с третью часть роста украинского экспорта.

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