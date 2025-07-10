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ВАКС почти вдвое уменьшил размер залога экс-главе Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе

13:11, 10 июля 2025
ВАКС продлил арест экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК с залогом в 56 млн гривен.
ВАКС почти вдвое уменьшил размер залога экс-главе Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе
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Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, продлив содержание под стражей бывшей руководительницы Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии Татьяне Крупе до 7 сентября, сообщила пресс-служба ВАКС. Подозреваемой определен залог в размере 56 018 000 грн.

В случае внесения залога на нее возлагаются обязанности: появляться по вызову следователя, прокурора или суда; не покидать Хмельницкий без разрешения; не общаться с работниками Хмельницкого областного центра МСЭК и лицами, которые обращались к нему, относительно обстоятельств дела; сообщать об изменении места жительства; сдать загранпаспорт, оставив только паспорт гражданина Украины.

Экс-руководительницу подозревают в преступлениях по ст. 368-5 (незаконное обогащение) и ч. 2 ст. 366-2 (служебный подлог) УК Украины. Согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде обвинительным приговором.

Напомним, Татьяна Крупа в октябре прошлого года была задержана по подозрению в незаконном обогащении.

В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиямии фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у чиновников работники ДБР обнаружили почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

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