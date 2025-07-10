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В Ливане вдова нашла $50 тысяч, которые покойный муж спрятал в теннисных мячах — хотя теннис он не любил

17:03, 10 июля 2025
Мужчина хранил сбережения в теннисных мячах, не оставив никаких подсказок о существовании тайника.
В Ливане вдова нашла $50 тысяч, которые покойный муж спрятал в теннисных мячах — хотя теннис он не любил
Фото: unsplash
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В Ливане женщина по имени Науаль во время уборки комнаты покойного мужа обнаружила наличные на сумму более 50 тысяч долларов. Деньги были спрятаны необычным способом — внутри теннисных мячей. Об этом сообщает Ecency.com.

Через 40 дней после смерти супруга она решила впервые за долгое время навести порядок в комнате, которую он при жизни называл «личным пространством» и где часто оставался наедине с собой. Во время осмотра вещей женщина обратила внимание на спортивную сумку с теннисными мячами. Один из мячей издавал посторонний звук при движении, что вызвало у нее подозрение. Разрезав мяч, она обнаружила внутри пачку долларов.

Позже женщина проверила остальные мячи в сумке — и в каждом из них оказались такие же тайники. Таким образом ей удалось найти значительную сумму наличных, о существовании которых она даже не подозревала.

«Почему именно теннисные мячи?» — теперь задается вопросом Науаль. Муж не любил играть в теннис с соседями, и она думала, что ему просто не нравится спорт. Теперь же понимает: он просто охранял свои «инвестиции».

Интересно, что потратить найденные деньги женщина решила с долей иронии та в память о муже — она планирует открыть фитнес-центр его имени. Не теннисный, а для тренировки памяти. Ведь, как она шутит, если бы не странный звук в мячах, о тайнике она бы так никогда и не узнала.

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