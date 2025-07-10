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У Лівані вдова знайшла $50 тисяч, які покійний чоловік заховав у тенісних м’ячах — хоча тенісу не любив

17:03, 10 липня 2025
Чоловік зберігав заощадження в тенісних м’ячах, не залишивши жодних підказок про існування схованки.
У Лівані вдова знайшла $50 тисяч, які покійний чоловік заховав у тенісних м’ячах — хоча тенісу не любив
Фото: unsplash
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У Лівані жінка на ім’я Науаль під час прибирання кімнати покійного чоловіка виявила готівку на суму понад 50 тисяч доларів. Гроші були заховані незвичним способом — всередині тенісних м’ячів. Про це повідомляє Ecency.com.

Через 40 днів після смерті чоловіка вона вирішила вперше за довгий час прибрати в кімнаті, яку він називав «особистим простором» і де за життя проводив багато часу наодинці. Під час огляду речей жінка звернула увагу на спортивну сумку з тенісними м’ячами. Один із м’ячів видавав сторонній звук при русі, що викликало її підозру. Розрізавши м’яч, вона виявила всередині пачку доларів.

Згодом жінка перевірила решту м’ячів у сумці й у кожному з них знайшла схожі схованки. Таким чином їй вдалося виявити значну суму готівки, про існування якої вона не знала.

«Чому саме тенісні м’ячі?» — тепер запитує себе Науаль. Чоловік не любив грати в теніс із сусідами, тож вона вважала, що йому просто не до вподоби спорт. Тепер же розуміє: він просто охороняв «інвестиції».

Найцікавіше, що гроші жінка вирішила витратити з гумором і пам’яттю про чоловіка — вона планує відкрити фітнес-центр його імені. Не тенісний, а для тренування пам’яті. Адже, як вона жартує, якби не дивний звук у м’ячах, про цю «заначку» вона б ніколи не дізналася.

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