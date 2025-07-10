Спецпредставник Трампа Келлог заявив, що припинення вогню можливе вже зараз

Кіт Келлог наголосив, що конференція зосереджена на майбутньому і що настав час покласти край насильству.

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Спеціальний представник США з питань України Кіт Келлог виступив у Римі, де бере участь у міжнародній конференції, присвяченій українському питанню. Він заявив, що має за честь бути на заході як представник президента Дональда Трампа.

Келлог наголосив, що конференція зосереджена на майбутньому і що настав час покласти край насильству.

«Як він (ред.: Дональд Трамп) неодноразово заявляв, вбивства мають припинитися. Зараз можливе припинення вогню», — зазначив Келлог.

Він також підкреслив, що США продовжують підтримувати Україну у її боротьбі за захист мирного населення.

Як писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом, яка відбулася в Римі. Келлог очолює американську делегацію на Конференції з питань відновлення України.

Глава держави повідомив, що під час змістовної розмови сторони обговорили ключові питання безпеки — передусім постачання зброї та посилення системи протиповітряної оборони України. На тлі зростання російських атак це залишається серед головних пріоритетів.

Також ішлося про закупівлю американської зброї, спільне виробництво оборонної продукції та її локалізацію в Україні.

Окрему увагу приділили санкційному тиску на Росію. Президент наголосив на необхідності жорсткіших обмежень проти російської енергетики, зокрема — вторинних санкцій проти покупців російської нафти. Зеленський висловив сподівання на просування законопроєкту сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя в Конгресі США, який, на його думку, може змусити Кремль серйозніше задуматися про припинення війни.

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