Практика судів
  1. В Україні

Спецпредставник Трампа Келлог заявив, що припинення вогню можливе вже зараз

12:53, 10 липня 2025
Кіт Келлог наголосив, що конференція зосереджена на майбутньому і що настав час покласти край насильству.
Спецпредставник Трампа Келлог заявив, що припинення вогню можливе вже зараз
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спеціальний представник США з питань України Кіт Келлог виступив у Римі, де бере участь у міжнародній конференції, присвяченій українському питанню. Він заявив, що має за честь бути на заході як представник президента Дональда Трампа.

Келлог наголосив, що конференція зосереджена на майбутньому і що настав час покласти край насильству.

«Як він (ред.: Дональд Трамп) неодноразово заявляв, вбивства мають припинитися. Зараз можливе припинення вогню», — зазначив Келлог.

Він також підкреслив, що США продовжують підтримувати Україну у її боротьбі за захист мирного населення.

Як писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом, яка відбулася в Римі. Келлог очолює американську делегацію на Конференції з питань відновлення України.

Глава держави повідомив, що під час змістовної розмови сторони обговорили ключові питання безпеки — передусім постачання зброї та посилення системи протиповітряної оборони України. На тлі зростання російських атак це залишається серед головних пріоритетів.

Також ішлося про закупівлю американської зброї, спільне виробництво оборонної продукції та її локалізацію в Україні.

Окрему увагу приділили санкційному тиску на Росію. Президент наголосив на необхідності жорсткіших обмежень проти російської енергетики, зокрема — вторинних санкцій проти покупців російської нафти. Зеленський висловив сподівання на просування законопроєкту сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя в Конгресі США, який, на його думку, може змусити Кремль серйозніше задуматися про припинення війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Україна Італія війна Келлог

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законом про академічну доброчесність за працівниками секретаріату НАЗЯВО закріплять право на відстрочку від призову

Законопроект про академічну доброчесність передбачає, що право на відстрочку отримають члени Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти та певні працівники його секретаріату.

Участь родичів членів ВККС та Вищої ради правосуддя у конкурсах на суддівське крісло пропонують дещо ускладнити – законопроект

Пропонується підвищити вимоги до прийняття рішень стосовно призначення суддями родичів членів ВККС та ВРП, а також для самих членів цих органів судової влади, які прагнуть сісти у суддівське крісло.

За СБУ закріплять право розробляти законопроекти та вносити їх на розгляд Президента і Кабміну

До прийняття в цілому рекомендований законопроект, який закріплює право СБУ виносити на розгляд Кабміну та Президента проекти нормативно-правових актів.

Автоматична перевірка заяви в електронній системі виключає відмову у видачі містобудівних умов та обмежень через невідповідність цільового призначення – Верховний Суд

Зміна виду використання земельної ділянки в межах однієї категорії не вважається зміною її цільового призначення та не потребує погодження, якщо така зміна виду використання земельної ділянки відповідає містобудівній документації.

Верховний Суд наголосив на важливості вичерпання всіх можливостей перебудови та легалізації самочинного будівництва перед його знесенням

Звернення прокурора до суду замість органу, наділеного відповідними повноваженнями, можливе лише за наявності доведеного факту бездіяльності цього органу – Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України