Спецпредставитель Трампа Келлог заявил, что прекращение огня возможно уже сейчас

Кит Келлог подчеркнул, что конференция сосредоточена на будущем и что пришло время положить конец насилию.

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Специальный представитель США по вопросам Украины Кит Келлог выступил в Риме, где принимает участие в международной конференции, посвященной украинскому вопросу. Он заявил, что для него честь быть на мероприятии как представитель президента Дональда Трампа.

Келлог подчеркнул, что конференция сосредоточена на будущем и что пришло время положить конец насилию.

«Как он (ред.: Дональд Трамп) неоднократно заявлял, убийства должны прекратиться. Сейчас возможно прекращение огня», — отметил Келлог.

Он также подчеркнул, что США продолжают поддерживать Украину в ее борьбе за защиту мирного населения.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги встречи со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом, которая состоялась в Риме. Келлог возглавляет американскую делегацию на Конференции по восстановлению Украины.

Глава государства сообщил, что во время содержательной беседы стороны обсудили ключевые вопросы безопасности — в первую очередь поставки оружия и усиление системы противовоздушной обороны Украины. На фоне роста российских атак это остается одним из главных приоритетов.

Также обсуждались вопросы закупки американского оружия, совместного производства оборонной продукции и ее локализации в Украине.

Отдельное внимание было уделено санкционному давлению на Россию. Президент подчеркнул необходимость ужесточения ограничений против российской энергетики, в частности — введения вторичных санкций против покупателей российской нефти. Зеленский выразил надежду на продвижение законопроекта сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя в Конгрессе США, который, по его мнению, может заставить Кремль серьезнее задуматься о прекращении войны.

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