Вечеринка закончилась насилием – судили игрока НБА Бена Маклемора

Экс-игрока НБА Бена Маклемора приговорили к восьми годам заключения за изнасилование.

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Судья окружного суда округа Клакамас, штат Орегон, приговорил бывшего игрока НБА Бена Маклемора к 100 месяцам (более 8 лет) лишения свободы. Неделю назад присяжные признали 32-летнего экс-игрока Portland Trail Blazers виновным в изнасиловании, незаконном половом проникновении и одном эпизоде сексуального насилия, оправдав его по другому пункту этого обвинения, сообщает АР.

Инцидент произошел в 2021 году на вечеринке в доме Роберта Ковингтона, тогдашнего товарища Маклемора по команде, в пригороде Портленда, Лейк-Освего. Потерпевшая, 21-летняя женщина, заявила, что из-за сильного алкогольного опьянения не могла дать согласие на половой акт. Прокуроры квалифицировали произошедшее как изнасилование, тогда как защита Маклемора настаивала на добровольности контакта. Сам Маклемор признал употребление алкоголя, но утверждал, что акт был по согласию.

Маклемор, выпускник Университета Канзаса, был выбран седьмым на драфте НБА 2013 года командой Sacramento Kings. Он также выступал за Memphis Grizzlies, Houston Rockets и Los Angeles Lakers, а последний сезон в НБА провел с Portland Trail Blazers в 2021-2022 годах. После этого он играл профессионально в Европе, Китае и Турции.

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